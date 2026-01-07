Podemos ya adelanta que votará en contra de mandar tropas a Ucrania: "No a las guerras por dinero"

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (i), y la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero (d), preside el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, en la sede de Podemos, 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España).- Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avisado este miércoles de que su partido votará en contra de que el Gobierno envíe tropas a Ucrania una vez que haya un acuerdo de paz, asegurando que se trata de un conflicto "por dinero".

Así ha respondido en una publicación de la red social 'X', recogida por Europa Press, a las intenciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de recibir a "la mayoría" de grupos parlamentarios del Congreso para buscar respaldo al envío de tropas a Ucrania una vez finalice la guerra iniciada con la invasión rusa.

En su mensaje, la líder de Podemos también ha comentado que, de enviar tropas a Ucrania, España haría de "empresa de seguridad" de Estados Unidos para que estos efectúen "su robo neocolonial de tierras raras con tranquilidad".

En declaraciones en una manifestación convocada por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Belarra ha añadido que tanto Rusia como Estado Unidos se están repartiendo Ucrania "como si fuera una tarta" y que, tras el alto al fuego, se entregarán los territorios al país liderado por Vladimir Putin y las tierras raras al de Donalda Trump. A este respecto, ha reiterado que desde Podemos no quieren "contribuir a la escalada bélica ni al alimentar a una guerra".

QUE LLAMEN A "LA DERECHA AMIGA"

Además, también ha acusado a PP y Vox de ser los "lacayos del régimen y del imperio", refiriéndose a Estado Unidos. Por ello, ha supuesto que desde el Ejecutivo "buscarán el apoyo de la derecha trumpista" de España para acumular los apoyos parlamentarios necesarios.

Por su parte, la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha apoyado las palabras de Belarra recomendando al gobierno pedir el voto a "la derecha amiga de Trump". En la red social 'X', Montero también ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a salir la OTAN y a dejar de "seguir las órdenes de Estados Unidos haciéndole el trabajo sucio".