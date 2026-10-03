La Policía abre una vía para evitar que irse a Suiza impida cumplir órdenes judiciales sobre sustracción de menores

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MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional ha abierto una vía para que Suiza atienda a las peticiones de los investigadores y cumpla con las órdenes judiciales en los casos de sustracción de menores, como ocurrió el pasado mes de mayo cuando se cumplió con lo dictaminado por los juzgados y una niña regresó con su padre, a la que no veía desde 2023.

"Nosotros somos asépticos en el sentido de que hay un juez que dice a quién corresponde la custodia, ya sea la madre o sea el padre", ha señalado en declaraciones a Europa Press el investigador del Grupo I de la UFAM, la unidad que investiga este tipo de casos en calidad de policía judicial.

Desde la UFAM hablan de cinco casos con el mismo patrón de progenitoras que evitan cumplir con resoluciones judiciales tras abandonar España y refugiarse en Suiza con sus hijos, donde tratan de impedir su localización con ayuda a través de redes sociales de un grupo que se hace llamar "madres protectoras".

Entre esos casos figura el de una mujer que abandonó España con su hija cuando la menor tenía tres años. "Tomó unas medidas de seguridad que es difícil encontrar en otros fugitivos", ha comentado el investigador de la UFAM.

Pese a ello, los agentes lograron situarla en Suiza, lo que permitió al padre --al que la justicia española había otorgado la custodia-- pleitear ante los tribunales suizos, con resultado favorable.

AUTORIZACIÓN JUDICIAL

Con autorización judicial, los investigadores de la Policía consiguieron localizar una transferencia bancaria que ubicaba a la madre en Suiza tras meses de indagaciones fallidas. "Su teléfono no dejaba rastro, vendió su coche a través de una empresa, no contactaba con su familia... No había ninguna manera de rastrear su paradero", ha expuesto.

Una vez localizada la menor en Suiza, desde la UFAM se reiteraron las peticiones de colaboración a raíz de que un juzgado madrileño llegara a emitir una orden internacional de detención contra la madre por incumplir con la resolución judicial, que dictaminó que la custodia correspondía al padre atendiendo a informes pediátricos.

Durante meses, las autoridades suizas reportaron que esta mujer no podía ser localizado porque no se había dado de alta en la base de extranjeros. "El padre se mantuvo firme, con una actitud bastante serena aunque su hija se había ido con tres años y volvió cuando tenía seis años", han indicado desde la UFAM.

El caso de esta menor es la constatación de que la Policía Nacional se tiene que avenir a lo que dicen los jueces. "No puede ser que alguien piense 'me voy a Suiza y ya no ves a tu hijo nunca más", han subrayado, recordando que la madre de esta menor continúa en este país y que sigue en vigor la orden de detención contra ella.