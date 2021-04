Un policía adscrito a la DAO con Eugenio Pino niega haber investigado a Bárcenas y evita hablar de Villarejo

"Sé de esta operación a través de la prensa", ha señalado al ser preguntado en el Congreso por el operativo 'Kitchen'

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Bonifacio Díez Sevillano, un policía que estuvo adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) bajo el mando de Eugenio Pino durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ha negado este jueves en la 'comisión Kitchen' del Congreso de los Diputados que participara en una investigación sobre el extesorero 'popular' Luis Bárcenas y ha guardado silencio sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

"Lo ignoro absolutamente todo de la 'Operación Kitchen'", ha dicho Díez Sevillano al ser preguntado sobre el supuesto espionaje parapolicial que se habría articulado desde la DAO a cuenta de los fondos reservados del Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz para sustraer documentación sensible a Bárcenas y su familia y evitar que llegara a los tribunales.

Así, ha contestado con sucesivos "jamás" y "nunca" a las cuestiones concretas que le ha lanzado el representante socialista Felipe Sicilia sobre si durante su etapa en la DAO investigó o escuchó alguna referencia sobre Bárcenas o el chófer de la familia, Sergio Ríos, que habría sido el encargado de espiar al ex tesorero y su familia. "Lo que sé de ese señor es por la prensa, no sé quién es", ha dicho sobre el conductor.

Ya en el turno del portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, Díez Sevillano ha negado sentirse miembro de la conocida como 'policía política'. "Me siento funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, punto. Jamás he hecho investigaciones, y no he estado en Información", ha recalcado hasta en dos ocasiones, definiéndose como "un simple inspector jefe".

A lo largo de la comparecencia ha señalado que, a pesar de estar imputado en esta pieza separada de 'Tándem' por presunta malversación, no se ha molestado en informarse sobre la causa porque tiene "la conciencia tranquila". "Y cuando uno está tranquilo, el procedimiento penal le preocupa familiarmente y a nivel mediático, que es lo que hace daño", ha expuesto, llegando a afirmar que está investigado por mera "proximidad" a los principales sospechosos.

SITÚA A VILLAREJO EN LA DAO

Villarejo ha centrado buena parte del interrogatorio a Díaz Sevillano. En un primer momento, se ha negado a hablar sobre el excomisario, aduciendo que apenas le conocía. "Mi relación con el señor Villarejo era casi nula", ha zanjado.

Sin embargo, sí ha reconocido que Villarejo frecuentaba la DAO. Así, ha contado que, si bien desconocía cuáles eran sus funciones, se solía cruzar con él por las escaleras con conversaciones insustanciales. "Buenos días', 'buenas tardes'. '¿Dónde vas?', 'a ver a Fulano y Mengano'", ha ilustrado.

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha querido saber quiénes podían ser los interlocutores de Villarejo, a lo que el policía jubilado le ha apuntado que "allí Fulano y Mengano pueden ser desde el DAO a los secretarios técnicos". "No sé las personas que pueden estar trabajando allí, pero bastantes", ha reiterado.

Díez Sevillano ha incidido en que, aunque alguna vez se tomó algún café con él, solo ha sabido lo que podía estar haciendo Villarejo una vez desatada la investigación judicial y a través de la prensa: "No sé nada más".

Tampoco se ha pronunciado sobre la cuestión de los fondos reservados, aduciendo que es una "materia secreta" y al hablar de ella podría incurrir en delito, pero sí ha dejado claro, ante el interés del diputado 'popular' Luis Santamaría, que la regulación sobre el uso de los mismos es la misma desde el 95.

El antiguo inspector también ha contestado con un lacónico 'no' a la pregunta de si coincidió trabajando con otros investigados judicialmente como Enrique García Castaño o Andrés Gómez Gordo. "Sé de esta operación a través de la prensa", ha subrayado.

LA 'OPERACIÓN CATALUÑA'

Otro de los temas que han aflorado en el interrogatorio a Díez Sevillano es la llamada 'Operación Cataluña', referida a la presunta búsqueda de información comprometedora contra políticos independentistas, debido a su labor como agregado de Interior en Andorra.

El funcionario ha explicado que en Andorra no llevó a cabo tareas de investigación policial porque su trabajo era estar en contacto con las autoridades andorranas. No obstante, el diputado de Vox ha ahondado para preguntar si hubo algún tipo de intercambio de información respecto a "criminales relacionados con el separatismo catalán", en concreto sobre blanqueo de capitales. "No le puedo contestar a eso", ha dicho el compareciente.

En junio de 2020, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió al exnúmero dos de la Policía Nacional Eugenio Pino y a Díaz Sevillano de entregar supuestamente en 2015 a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) un 'pendrive' con datos personales reservados y referencias a sociedades y proyectos empresariales para la causa en la que se investiga a la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol.

Aún así, el tribunal reprochó a Pino su conducta porque estaba "alejada de un correcto actuar profesional" y "su oscurantismo sobre el origen de la información puso en serio riesgo de contaminación la investigación sobre Jordi Pujol Ferrusola", que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, y cuya pieza principal sobre el origen de la fortuna familiar.

EL VIAJE A NUEVA YORK

Por otro lado, los diputados de Ciudadanos y Bildu han puesto el foco en el supuesto viaje a Nueva York en 2016 protagonizado por José Ángel Fuentes Gago para tratar de captar datos incriminatorios contra Podemos al contactar con un exministro venezolano.

"Me hubiera gustado viajar a Nueva York, pero no", ha respondido al diputado 'naranja', misma contestación que ha dado a Iñarritu, sugiriendo que quizá Fuentes Gago viajara con otro policía que se llamaba igual que él, a pesar de no ser un nombre común. "Vaya, qué casualidad, como M.Rajoy", le ha replicado el diputado de Bildu para luego apuntarle que le extraña que en la DAO no tuviera función concreta y fuera "el chico para todo".

En el interrogatorio también ha salido a relucir el nombre del inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que dirigió la investigación de Gürtel, Manuel Morocho, que también estuvo destinado en la DAO. Díaz Sevillano ha comentado sobre él que desconocía si tuvo despacho en esa dirección porque la DAO es amplia y no tuvo relación.

Díez Sevillano ha relatado que tras Andorra, destino que obtuvo por decisión del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pasó a Asuntos Internos y la DAO que mandaba Eugenio Pino, ya con el PP, donde desempeñó trabajos burocráticos y de asesoramiento junto a Fuentes Gago, también citado este jueves.

Una vez fuera de la DAO solicitó otra plaza como agregado pero esta vez en la Embajada de México, un destino del que fue cesado. Sin embargo, en el repaso a su currículum, ha aprovechado para recordar que ese cese fue recurrido y anulado por no ajustarse a derecho.