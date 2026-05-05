La Policía anima a menores a pedir ayuda en caso de ciberacoso con la campaña "No es un juego, es delito"

La secretaria de Estado Seguridad, Aina Calvo, y el director general de la Policía, Francisco Pardo, en la presentación de la campaña contra el ciberacoso impulsada con la Fundación Legálitas - POLICÍA NACIONAL

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Fundación Legálitas han presentado este martes su nueva campaña 'No es un juego. Es delito', con el objetivo de alertar y disuadir sobre las consecuencias legales de la violencia digital y, en concreto, de conductas como el ciberacoso, el 'bullying', el 'sexting' sin consentimiento o el uso de inteligencia artificial para humillar a terceros.

Alumnos y profesores del IES San Isidro de Madrid han participado en una charla en la que la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha animado a los menores a pedir ayuda en caso de ser víctima de ciberacoso o tener conocimiento de este tipo de conductas.

"Pedir ayuda es una de las mejores habilidades, nos hace fuertes, es un acto de valentía", ha comentado Aina Calvo, subrayando que la víctima nunca es responsable y que "nadie tiene derecho a causar dolor".

Los alumnos y alumnas del IES San Isidro han visto el vídeo en el que una menor recrea una situación real en la que dice que "se mete con quien quiere" y que, además, sus padres "no tienen ni idea", por lo que se cree impune.

La campaña de la Policía y la Fundación Legálitas se centra en las consecuencias penales y económicas, además de disciplinarias que puede adoptar cada centro educativo, en el caso de ser autor del ciberacoso o de participar en la difusión de este tipo de contenidos.

En este sentido, Ana Llorente, agente de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, y Sara García, abogada de Legálitas, han contestado a las preguntas de los alumnos para alertar a los adolescentes sobre la falsa sensación de impunidad que suele acompañar a estas conductas.

"Entendemos que en algunos casos tengáis miedo a represalias, pero podéis pedir que se respeto el anonimato", ha comentado la representante de la Policía, que también ha recomendado que, como norma general, los jóvenes acudan a un adulto de referencia, que pueden ser padres, profesores o la propia Policía.

'No es un juego. Es delito' es la quinta campaña lanzada con la Fundación Legálitas. Al acto ha asistido su presidente, Rafael Catalá, así como el director general de la Policía, Francisco Pardo.