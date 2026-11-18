Ambulancia y vehículo de Samur-Protección Civil tras un apuñalamiento en Madrid - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha iniciado una investigación en torno a una agresión con arma blanca ocurrida anoche en el distrito madrileño de Ciudad Lineal contra uno de los líderes de la banda Dominican Don't Play (DDP), quien ha resultado herido "muy grave".

La Brigada de Provincial de Información se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido y buscan no solo al autor de los hechos, sino también el arma blanca empleada para apuñalar al joven, apuntan fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Los hechos se produjeron anoche poco antes de las 22 horas en un parque entre las calles Hermanos García Noblejas y Gandhi, hasta donde se trasladaron sanitarios de Samur-Protección Civil para atender a un joven de 27 años con varias heridas por arma blanca.

El joven fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón en estado "muy grave" a causa de tres heridas por arma blanca en axila y tórax, según informaciones de Emergencias Madrid. La Policía, por su parte, se ha hecho cargo de las pesquisas.