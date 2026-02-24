Un policía que investigó el 17A destaca en el Congreso la "actuación impecable" y la colaboración de la policía marroquí

Archivo - Conmemoración en Barcelona de los 8 años de los atentados de 2017 en La Rambla de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe de sección de la Brigada Provincial de Información de Barcelona de la Policía Nacional durante los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017 ocurridos en la ciudad condal ha explicado este martes en el Congreso que la investigación llevada a cabo por la Policía de Marruecos en este país fue "impecable, correcta y homologable" a la que se pueda hacer en España o cualquier país europeo y que la colaboración antiterrorista con ellos es "rotundamente buena".

Durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga el 17A, llevada a cabo en una sala anexa para mantener su anonimato, el policía nacional ha confirmado que viajó junto a un inspector destinado en la Comisaría General de Información entre el 10 y el 14 de diciembre de 2017 a Marruecos para recabar muestras de ADN de la familia de Abdelbaky Es Satty, el conocido como imán de Ripoll, considerado el cerebro de la matanza. Su objetivo era poder identificarle tras fallecer en la explosión de un chalé de Alcanar (Tarragona).

El compareciente ha señalado que su objetivo y el más importante de ese viaje era acompañar a la policía marroquí en la toma de muestras de ADN de los familiares del imán y tratar de localizar domicilio en el que estuvo este imán antes de los atentados de Barcelona para su registro.

En varios momentos de su intervención, especialmente en respuesta a las preguntas del diputado de Bildu Jon Iñárritu y de Junts Pilar Calvo, ha explicado que esa viaje se enmarcó dentro de una comisión rogatoria impulsada por el juzgado instructor español y, como ocurren con todas las comisiones rogatorias internacionales los que la ejecutan es la policía de allí, en este caso la marroquí, por lo que la presencia de los agentes españoles fue de "acompañamiento, observar alguna anomalía o indicar algún detalle".

NO HUBO NINGUNA LIMITACIÓN NI IMPEDIMENTO

El policía nacional ha explicado que el Cuerpo marroquí actuó con profesionalidad y corrección y se respetó la cadena de custodia. Así, ha explicado que tras obtener pruebas de ADN a familiares del imán, se las remitieron al laboratorio de Criminalística de Casablanca y que los resultados fueron enviados a la Corte de Apelación de Rabat, que atendía la comisión rogatoria judicial española.

Además, ha indicado que no vieron "ninguna limitación o impedimento" por parte de la Policía alhauí y que su percepción fue que se lo tomaron "con su máximo interés en la investigación", viendo a los agentes marroquíes "volcados en el tema porque se trataba de un hecho muy relevante y eran conscientes de ello".

El agente de Información ha recalcado si hubieran visto "algo anómalo o algo impresentable" lo habrían comunicado tanto a la policía marroquí como al juez español. "No fue el caso. Fue todo correcto y homologable a lo que se puede hacer en cualquier país europeo", ha afirmado.

LOCALIZACIÓN DEL DOMICILIO INFRUCTUOSA

En relación con la localización de un domicilio, el agente español ha explicado que sus homólogos marroquíes hablaron con una serie de gente que podía conocer al imán, pero todos confirmaron que "en los últimos siete años no había visto a la familia". "Es verdad que Es Satty hizo viajes pero no se relacionó con su círculo próximo, por lo que al no poder ubicar su domicilio concreto, no se pudo registrar nada", ha apuntado.

A preguntas de Junts sobre por qué las muestras de ADN no se enviaron a España, el compareciente ha respondido que el procedimiento marca que sólo se remiten los resultados, y así sería a la inversa también. "Con mi conocimiento personal no me resulta sorprendente, me resulta lo más normal del mundo", ha apostillado.

Además, le ha recordado que se obtuvieron por parte de la Policía autonómica catalana restos humanos del imán en Alcanar y muestras en la localidad de Ripoll, y que el resultado de Marruecos "viene a confirmar lo que ya vieron los Mossos en la primera intervención".

Preguntado por el parlamentario de ERC Francesc-Marc Álvaro sobre la posibilidad de revisar cámaras de seguridad en Marruecos o registros de frontera, el policía nacional ha indicado que no recuerda que se solicitara y que "para pedir cámaras hay que acotar muy bien qué cámaras se piden", ya que "no se le puede decir a ninguna policía que busquen por las cámaras de Marruecos a Es Satty". "Eso no funciona así", ha añadido, señalando que habría que determinar "un lugar y fecha concreta".

NO SE TRASLADAN RESTOS, SINO LOS INFORMES

Ante la diputada del PP Llanos de Luna, el compareciente ha ratificado que su labor fue de acompañamiento y que era la policía marroquí la que debía practicar las diligencias. También ha confirmado que "los restos humanos no pueden viajar de un país a otro por la cadena de custodia; lo que viajan son los papeles".

Finalmente, el agente español ha afirmado que hay "buena colaboración" con Marruecos "rotundamente sí en atentados antiterroristas", y que en esta operación y en otras "las operaciones que han hecho ellos han resultado claves", asegurando que no puede "hablar mal de ellos, todo lo contrario".

En la comisión también estuvieron presentes portavoces de Vox y PSOE, que no formularon ninguna pregunta. No acudieron los parlamentarios de PNV y Grupo Mixto.