Policía Nacional desmantela con Europol una red de tráfico de migrantes en una operación en 17 países

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MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en una operación coordinada por Europol junto a fuerzas de seguridad de 17 países, han participado en la desarticulación de una extensa red criminal transnacional especializada en el tráfico ilícito de personas, la falsificación de documentos y el blanqueo de capitales, que se ha saldado con la detención de seis personas en España, Austria, Italia y Reino Unido.

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, durante la fase operativa desarrollada se realizaron diez registros domiciliarios --con un arresto registrado en Madrid-- donde se intervino abundante documentación falsa, material electrónico de última generación y dinero en efectivo. Las autoridades estiman que las ganancias ilícitas globales de la organización superan los dos millones de euros.

El entramado criminal desmantelado captaba e introducía a los migrantes en la Unión Europea mediante pasaportes legítimos o visados turísticos en regla. Una vez en territorio comunitario, la red instruía a los viajeros para destruir su documentación original y les facilitaba pasaportes y visados falsificados para desplazarse por aeropuertos del Espacio Schengen con destino final en el Reino Unido por vía aérea.

Las investigaciones policiales han permitido identificar dos núcleos principales en la estructura criminal. Primero, una célula en Viena, centrada en el suministro de documentos adulterados y el blanqueo de capitales mediante una red de comercios, y otra en España, responsable del envío de más de 1.000 documentos de identidad falsos a través de empresas de mensajería hacia la Unión Europea y el continente americano.

En la operación internacional han colaborado organismos de seguridad de Austria, Bélgica, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, España, Suecia y Suiza.