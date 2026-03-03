Un policía ratifica que la información de Bousselham intervenida a Villarejo coincide con la que se publicó en prensa

El excomisario José Manuel Villarejo a su llegada a la Audiencia Nacional, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). Villarejo y dos periodistas se sientan desde ayer, 2 de marzo, en el banquillo de los acusados por el denominado 'caso Dina'. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un inspector de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha ratificado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN)que la información sobre Dina Bousselham, exasesora del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que fue intervenida en varios dispositivos en casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo, coincidía con algunos pantallazos y documentos que se publicaron en prensa.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio en el que se investiga el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de Dina Bousselham desde que le robaron el móvil en 2015, cuando era asesora de Iglesias, hasta que parte de la información que contenía apareció publicada en medios.

Durante la segunda sesión, centrada en las testificales de los policías que participaron en el registro de la casa de Villarejo, el inspector a cargo de la investigación ha relatado que en la entrada en el domicilio del ya único acusado, efectuada en 2017, se intervinieron dos 'pendrives' y un disco duro en el que se localizaron dos carpetas tituladas 'Dina 2' y 'Dina 3'.

CORREOS ELECTRÓNICOS Y MENSAJES DE WHATSAPP O TELEGRAM

En ellos encontraron un "volcado o extracción de datos" de una tarjeta SD con documentación personal de Bousselham, desde correos electrónicos hasta chats de mensajería de Whatsapp o Telegram o datos personales y económicos, esto es, "la vida de una persona en un teléfono", ha expuesto el policía.

Tras dar cuenta del descubrimiento al juez se certificó la existencia de algunas diligencias de investigación posiblemente relacionadas con el caso, entre las que se encontraba una denuncia de Bousselham en noviembre de 2015 por la sustracción de su teléfono móvil. En aquel momento, la Policía no había identificado a los autores del robo, ha dicho.

El inspector ha narrado que, posteriormente, se le tomó declaración a la exasesora de Iglesias, quien señaló que no le constaba que se le hubiera intervenido el móvil antes y reconoció como suyos los pantallazos y documentos hallados.

VILLAREJO MANTUVO "CONTACTOS" CON PERIODISTAS

Según su relato, la denuncia de Bousselham tuvo lugar el 1 de noviembre de 2015, mientras que el informe de los técnicos situaba la información encontraba en casa de Villarejo entre el 9 de diciembre de 2015 y el primer semestre del 2016, es decir, después del robo y antes de la publicación en prensa de varias noticias con esa información, que tuvo lugar en julio de 2016.

Esas noticias incorporaban "chats o pantallazos" que figuraban en la documentación intervenida a Villarejo. "Se hizo el cotejo y es absolutamente coincidente. La captura de pantalla es absolutamente coincidente y no tenemos duda de ello, porque la captura de pantalla, aparte del contenido del texto que es idéntico al que figuraba en esas carpetas 'Dina 2' y 'Dina 3', tiene datos que indubitadamente hace que provengan exactamente de ese chat concreto, como el porcentaje de batería o la cobertura", ha argumentado.

El inspector ha explicado, asimismo, que los agentes hallaron pruebas de que Villarejo mantuvo "contactos previos" a la publicación de las noticias tanto con los periodistas acusados en el juicio como con otros informadores.

ACUERDO CON LOS PERIODISTAS ENCAUSADOS

En la primera sesión del juicio, la defensa de Bousselham anunció un acuerdo con los dos periodistas acusados de examinar documentación de la exasesora de Iglesias, consistente en el reconocimiento parcial de los hechos a cambio del perdón tanto de ella como de Iglesias.

El acuerdo dejó fuera al comisario Villarejo al ser funcionario público en el momento en el que ocurrieron presuntamente los hechos, según la Fiscalía, y convirtió a los periodistas en testigos.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 5 años de cárcel para Villarejo y pedía 3 para los dos periodistas encausados al inicio del proceso por un delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros.