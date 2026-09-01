La Policía registra tres expulsiones por vínculos yihadistas en Ceuta y sindicatos policiales piden extremar controles

Agentes de la Policía Nacional desplegados en la Loma Colmenar, en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía ha practicado tres expulsiones de personas con vínculos con el radicalismo de carácter yihadista detectadas en Ceuta tras la entrada masiva a la ciudad española del pasado 30 de julio. Por su parte, sindicatos policiales han vuelto a reclamar que se extreme la vigilancia.

Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por Europa Press han confirmado que los servicios de información han logrado en este tiempo detectar y expulsar de Ceuta a tres personas con un perfil de interés por sus vínculos con el radicalismo terrorista de carácter yihadista. La vigilancia, han subrayado, se ha realizado desde el primer momento.

Por su parte, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han señalado que "ya son más de diez las personas identificadas que presentan antecedentes, señalamientos o perfiles de interés relacionados con el radicalismo yihadista".

En un comunicado, el SUP ha recordado que el pasado 4 de agosto, cinco días después de iniciarse la crisis en Ceuta, solicitó que se extremaran los controles apelando a una "cuestión de seguridad nacional".

Jupol también hizo lo propio y ha mostrado este martes su "máxima preocupación" por la posible entrada de una decena de personas con antecedentes relacionados con el yihadismo, añadiendo que "puede haber personas que se beneficiaron de los indultos concedidos por el rey Mohamed VI con motivo de su coronación".

"La Policía necesita órdenes claras, medios y efectivos suficientes para ejecutar todas las expulsiones y recuperar cuanto antes la seguridad y la normalidad en Ceuta", han indicado desde Jupol.

Sobre esta labor de vigilancia que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se refirió el pasado viernes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

En concreto, cifró en un centenar los expulsados por diferentes delitos al ser preguntado por el incremento de las agresiones sexuales. Marlaska reconoció que, hasta la fecha, tenían constancia de que siete de las 17 agresiones sexuales registradas en la ciudad autónoma eran violaciones.

La Fiscalía General del Estado ha elevado a 23 las agresiones sexuales registradas durante la crisis migratoria derivada de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio. Fuentes fiscales han indicado a Europa Press que nueve de las víctimas son menores, con edades comprendidas entre 14 y 17 años; que cinco de las agresiones fueron violaciones --agresiones con penetración--, y que ocho presuntos autores han sido identificados: cuatro son marroquíes, tres son españoles y uno es belga.

El Gobierno ha cifrado en 3.519 los migrantes retornados este lunes 31 de agosto de Ceuta a Marruecos, en 214 los que han sido expulsados y ha aclarado que son 1.612 los menores filiados.