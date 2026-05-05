Una policía relata presiones de un superior para abandonar una investigación y "hablar" del comisario Martín Blas

1084216.1.260.149.20260505125658 El exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas (d) a su llegada al primer día del juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional, a 6 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Una agente de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional ha relatado este martes al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que sufrió presiones de un superior, el inspector Jesús Vicente Galán, para que abandonara la investigación policial sobre el 'Pequeño Nicolás' y "hablara" del comisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, quien está acusado en el juicio de la 'Operación Kitchen'.

Lo ha dicho durante su declaración como testigo en el juicio sobre el presunto espionaje orquestado desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas sobre dirigentes del partido, en los tiempos en los que se investigaba la existencia de una contabilidad B en el seno de la formación política.

La policía, que formó parte de Asuntos Internos entre 2012 y 2017, ha señalado que Jesús Vicente Galán, que en esa época era jefe de Sección del Grupo de Vigilancias de Asuntos Internos, "ridiculizaba todo el tiempo" y "se reía" de Martín Blas, que por entonces era su superior jerárquico.

"Nosotros estábamos investigando al ('Pequeño') Nicolás y nos supervisaba directamente Marcelino (Martín Blas). Nuestras investigaciones no le interesaban a él (Jesús Vicente Galán). Quería que todos fuéramos enemigos de Marcelino", ha narrado, atribuyendo esa animadversión al hecho de que el comisario jefe de Asuntos Internos no propuso a Galán para recibir una condecoración policial.

LA INCOMODIDAD DE SUS COMPAÑEROS DE INVESTIGACIÓN

"Nos malmetía todo el rato contra Marcelino y usaba apelativos contra él. Siempre hablaba mal de Marcelino. Y Marcelino era una persona bastante seca y distante y lo saludaba con muchísima indiferencia a él", ha explicado.

Los miembros de la unidad que investigaba a Francisco Nicolás se sentían "muy incómodos" con la actitud de Galán, puesto que "cada vez" que Martín Blas salía a tomar un café o "se iba de asuntos", el jefe de Vigilancias entraba y "ridiculizaba" tanto en lo físico como en lo profesional al comisario, ha indicado.

Tiempo después, cuando se designó la comisión judicial del caso --un momento procesal en el que los agentes no pueden compartir información y deben limitarse a despachar con las autoridades judiciales encargadas de las pesquisas--, la policía recibió una llamada por teléfono de Galán, ha comentado.

"Le dije que no podía hablar de la investigación porque había una comisión judicial, que no tenía nada que contarle", ha detallado, si bien ha comentado que finalmente transigió y aceptó encontrarse con él.

GALÁN DIJO EL NOMBRE DEL COLEGIO AL QUE IBA SU HIJA

Se citaron en un centro comercial y, allí, Galán le conminó a pedir un cambio de destino en Galicia, de donde era la agente, "y que dejara la investigación" y que "hablara" de Marcelino Martín Blas, si bien su interlocutora rechazó la proposición porque no quería abandonar el caso y porque, además, estaba obligada judicialmente a continuar con ella.

"Pues vete a una embajada. Tienes que empezar a vivir bien porque tú ya llevas muchos años en la policía, esto es un sacrificio, estáis dando mucho por esta causa y esto es absurdo, esto no os va a llevar a ningún lado", terció Galán, según su relato. "Yo no quiero una embajada porque tengo una familia, tengo un marido y una hija aquí en Madrid", dice que respondió ella.

La policía ha afirmado que sintió "muchísimo miedo" en el momento en que Jesús Vicente Galán "nombró el colegio" en el que estudiaba su hija. "Me acaba de acojonar. O sea, me acaba de pronunciar el colegio en el que estudia mi hija, donde yo la llevo todos los días, a una niña de tres años en ese momento", recuerda que pensó.

Poco tiempo después, la mujer decidió transmitir lo ocurrido a Martín Blas, ha recordado. "Marcelino fue súper comprensivo" y le recomendó elaborar un escrito con lo ocurrido y elevarlo a la autoridad judicial. "Lo escribí y se lo contamos al juez", ha confirmado.

REGISTROS EN CASA DE VILLAREJO

Tras ella han declarado seis agentes que participaron en los registros a la vivienda de Boadilla del Monte (Madrid) del comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusado en el juicio, en noviembre de 2017.

Los policías han contado que el objetivo era encontrar "toda" la documentación, en papel o digital, relacionada con King', la pieza principal de la macrocausa 'Tándem', así como "proyectos que fueran un poco similares" con "notas informativas" o "presupuestos".

Los policías han constatado que el comisario jubilado estuvo presente durante el registro, así como su mujer y que un grupo de intervenciones técnicas abrió la vivienda.

Uno de los agentes ha señalado que se encontró "mucho material informático" en un canapé de una cama, y otro que también se incautó documentación de una maleta en la habitación principal.

Otra policía ha precisado que los documentos que contenían "aspectos personales se dejaban de lado" así como los relativos "a la profesión de su esposa".