Policías critican el indulto a dos de 'los 6 de Zaragoza': "No tenemos respaldo institucional del Gobierno"

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha criticado este jueves el indulto concedido por el Gobierno a dos de los integrantes de 'los 6 de Zaragoza', el sobrenombre con el que se conoce a los seis jóvenes condenados a prisión por los disturbios ocurridos en enero de 2019 en Zaragoza durante una protesta contra la celebración de un mitin de Vox.

"El último indulto, publicado el pasado miércoles y firmado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, representa un desprecio tanto a los agentes agredidos como a las decisiones judiciales que los amparan", ha defendido el SUP en un comunicado.

El sindicato representativo en la Policía Nacional ha cuestionado que se justifique el perdón en nombre de la justicia y equidad. "A nuestro juicio", ha argumentado, "es una forma de desautorizar a los jueces que dictaron una sentencia de cuatro años y nueve meses de prisión y una multa de 140.000 euros por agresiones a policías".

"Se envía un mensaje peligroso: que la violencia contra los agentes puede quedar impune si se reviste de argumentos políticos", continúa el SUP al valorar un indulto que fue celebrado por partidos como Sumar, Podemos o IU.

Además, el SUP ha lamentado que el Gobierno "continúe negando" el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo mientras, según recuerdan, los datos de agresiones son "alarmantes": en 2024 se registraron 16.788 agresiones a agentes, lo que supone un incremento del 30% respecto a los niveles prepandemia.

"Mientras que en países como Alemania endurecen las penas sobre los agresores a los agentes, en España, lejos de proporcionar una protección férrea a los agentes que garantizan el orden público, se opta por medidas que debilitan su autoridad y ponen en riesgo su integridad", ha concluido.