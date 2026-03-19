Policías defienden el "estricto" control de la táser tras la polémica por la muerte de un hombre en Málaga

Archivo - Dispositivos electrónicos tipo táser adquiridos por la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha remitido a la "estricta regulación" para el uso del dispositivo electrónico de control tipo táser, que incluye medios de grabación, tras las acusaciones que, en su opinión, tratan de "criminalizar sin base técnica ni judicial" a los agentes del caso que acabó con la muerte de Haitam, de 35 años, en diciembre pasado en Torremolinos (Málaga), tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante una intervención en la que se usó este tipo de arma.

El SUP ha recordado que el uso del dispositivo electrónico está sometido a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. "No es un arma de castigo, sino una herramienta diseñada para neutralizar situaciones de violencia o riesgo grave con menor lesividad que otros medios", ha indicado.

El protocolo obliga a que toda actuación con este tipo de dispositivos quede registrado, documentado y sometido a control interno y judicial, "lo que garantiza la trazabilidad y la depuración de responsabilidades si procediera".

FUNCIONAMIENTO POR CICLOS DE DESCARGA LIMITADOS

Este sindicato ha calificado de manipulación que se hablar de "once disparos", ya que se hace sin conocimiento técnico. "El táser no funciona como un arma de fuego, sino mediante ciclos de descarga limitados que pueden reactivarse únicamente si persiste la resistencia activa o el peligro", ha apuntado.

En este sentido, el SUP ha expuesto que no existe ningún límite numérico en la norma de uso policial de tres descargas, ni en el protocolo español ni en las recomendaciones del fabricante, por lo que trasladar esa idea a la opinión pública "es sencillamente incorrecto".

Tras trasladar su respeto hacia la persona fallecida y sus familiares, el SUP ha reconocido que "precisamente por la gravedad del desenlace" resulta aún más irresponsable que se estén emitiendo juicios paralelos y calificativos como abuso policial, racismo o incluso asesinato, "sin que exista ninguna resolución judicial que lo sustente".

Además, la organización policial ha rechazado que se haga una utilización interesada de "imágenes parciales" de esta intervención policial en Torremolinos, recordando que desde el punto de vista de la intervención policial estar en el suelo o engrilletado no equivale a estar reducido ni controlado.

"Las intervenciones policiales son dinámicas y, en muchos casos, especialmente complejas cuando se actúa frente a personas en estado de gran agresividad o alteración, donde el riesgo para agentes y terceros continúa incluso en fases avanzadas de la intervención", ha continuado.

INTERIOR PIDE ESPERAR A LA INVESTIGACIÓN

Preguntado por esta cuestión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abogado este jueves por dejar que la investigación "concluya lo que proceda" en el caso de la muerte de Haitam en diciembre pasado en Torremolinos tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante una acción de la Policía Nacional en la que se usaron pistolas táser.

Así se ha pronunciado el ministro en declaraciones a los periodistas en Algeciras (Cádiz), donde ha sido cuestionado por si en este caso se mantuvo el protocolo y acerca de si se dio la información a los sanitarios sobre que se había utilizado ese tipo de arma, tras la publicación esta semana de vídeos sobre los hechos.

Grande-Marlaska ha recordado que "hay un protocolo al respecto perfectamente definido y diseñado" sobre la utilización de las pistolas táser.

Además, ha apuntado que "todos los agentes, al utilizar las pistolas táser, portan cámaras al objeto de garantizar y poder comprobar el desarrollo y la corrección del operativo y de la operación que desarrolla".

"Dejemos que la investigación concluya lo que proceda", ha señalado el ministro respecto a este caso, que se instruye en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Torremolinos, que está pendiente de los resultados definitivos de autopsia que aclaren la causa de la muerte, han asegurado fuentes judiciales a Europa Press.

La familia de Haitam Mejri ha impulsado esta investigación y ha mantenido que su único objetivo para ello es el esclarecimiento "completo, objetivo y transparente de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Haitam", expresando su deseo de que "salga la verdad al 100%".

Los abogados de la familia sostienen desde el principio un uso supuestamente "desproporcionado" de la fuerza por parte de los agentes, no solamente por la utilización de pistolas táser, sino que consideran que hay "más situaciones violentas", por lo que han solicitado diligencias "de cara a acreditar que ha habido un homicidio".