El Polisario cree que el Gobierno español terminará comprendiendo que "ignorar a los saharauis es un error garrafal"

Imagen de los actos de conmemoración del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), con la intervención del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. - EUROPA PRESS

Su ministro de Exteriores esgrime que "los políticos honorables" no pueden desoir los dictámenes judiciales sobre el Sáhara Occidental

CAMPO DE AUSERD (TINDUF, ARGELIA), 10 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo)

El Polisario cree que el Gobierno español ha cometido un "error garrafal" en su postura de apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental pero confía en que termine recapacitando y respetando tanto los posicionamientos que desde las Cortes le han reclamado una marcha atrás en este giro respecto a la posición tradicional de España como los distintos dictámenes judiciales que respaldan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Así lo ha trasladado en un encuentro con periodistas españoles con motivo de los actos por el 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en los campos de refugiados de Tinduf (Argelia) su ministro de Exteriores y jefe negociador con Marruecos, Mohamed Yeslem Beissat.

"Tarde o temprano la Moncloa llegará a la conclusión de que ignorar al pueblo saharaui es un error garrafal contra los intereses de España, del Magreb y del resto de la comunidad internacional", ha sostenido Beissat, esgrimiendo que ningún gobierno español ni saharaui puede ignorar los lazos "sólidos, visibles y palpables" que unen a ambos pueblos.

La decisión del Gobierno español de respaldar el plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007 para la antigua colonia española choca con la postura defendida tradicionalmente por el Polisario, que ha venido reclamando la independencia de este territorio. El ministro saharaui ha dejado claro que la autonomía "no puede ser la única solución" que se les plantea a los saharauis, sino que tienene que poder elegir entre varias, incluida la independencia.

Los gobiernos, ha señalado Beissat, son "pasajeros" y lo más que pueden hacer es "negar" o "ignorar" esos lazos. En este sentido, ha señalado que la postura de España que recuerda el Polisario es la de las resoluciones aprobadas por Congreso y Senado reclamando al Gobierno que dé marcha atrás en el respaldo que brindó en 2022 a la propuesta de autonomía marroquí para el Sáhara, así como el apoyo que reciben del pueblo español y que se refleja en las delegaciones que han acudido desde toda España a los actos que han tenido lugar esta semana en el campo de refugiados de Auserd.

Según el ministro de Exteriores de la RASD, el Polisario tiene "excelentes relaciones" con todas las fuerzas políticas españolas "sin excepción", salvo con "algún clan que representa a algunos en el Gobierno actual", en clara referencia a los miembros socialistas en el Ejecutivo, entre los que se encuentra el jefe de la diplomacia, José Manuel Albares, ya que sí que existen contactos a nivel autonómico y municipal con representantes socialistas.

ESPAÑA, POTENCIA ADMINISTRADORA

"España no es ni Letonia ni Nepal, es la potencia administradora del territorio, aunque cedió la tierra conserva el aire y conserva la soberanía", ha recalcado Beissat, refutando así el argumento que han venido esgrimiendo los sucesivos gobiernos desde que el 28 de febrero de 1976 España arrió la bandera en el Sáhara Occidental y remitió una carta a la ONU asegurando que renunciaba a cualquier responsabilidad sobre dicho territorio.

Aunque a día de hoy Marruecos controla el 80% de lo que fue la última colonia española en África -el Polisario controla el 20% restante--, la gestión del espacio aéreo saharaui se sigue llevando a cabo desde las islas Canarias, algo que Rabat ya ha dejado claro que quiere cambiar.

De hecho, en la declaración conjunta del 7 de abril de 2022 tras el encuentro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el rey Mohamed VI en Rabat que selló la reconciliación tras la grave crisis diplomática por la acogida en España para tratarse de COVID-19 del líder del Polisario, Brahim Ghali, hay un punto que prevé la realización de conversaciones sobre la gestión del espacio aéreo, sin que desde entonces se haya informado de avances en esta cuestión.

"Eso ningún gobierno lo puede negar, es el dictamen de los tribunales y políticos honorables no pueden desafiar dictámenes de tribunales", ha abundado el ministro. "Esperamos que la posición del Gobierno de España será conforme a la legalidad española, la legalidad europea y la legalidad internacional y actué como se debe legalmente, moralmente y políticamente", ha rematado.

Cabe recordar que en un auto en julio de 2014, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, entonces presidida por Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior, se concluye que "España de 'iure', aunque no de 'facto', sigue siendo la potencia administradora, y como tal, hasta que finalice el periodo de descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas".

También el Tribunal de Justicia de la UE ha anulado los acuerdos alcanzados con Marruecos en materia de pesca y agrícola al considerar que se debe contar con los saharauis en todo lo relativo a la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, uno de los últimos territorios pendientes de descolonización según la ONU.