Pons avisa a Sánchez que una "reforma desacertada" del Poder Judicial "puede tener consecuencias" en los fondos europeos

Dice la decisión de EEUU y el Sáhara muestra que España "no existe en política internacional" y urge a Sánchez a estrechar lazos con Rabat

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha advertido al Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez que, aunque se haya puesto el foco en Polonia y Hungría, una reforma "desacertada" del Poder Judicial puede "tener consecuencias" en los fondos europeos que va a recibir España.

"Una reforma desacertada, a destiempo e inconstitucional de la Ley Orgánica del Poder Judicial puede tener consecuencias en los fondos que España reciba porque la condicionalidad política está tan vigente como la condicionalidad económica", ha advertido González Pons en un encuentro NEF Online que ha organizado Nueva Economía Fórum.

El eurodiputado del PP ha lanzado este aviso después de que el Pleno del Congreso aprobase este martes la toma en consideración de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que limita las funciones del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato está caducado, como ocurre en este momento. Ambas formaciones registraron en octubre otra iniciativa para rebajar la mayoría parlamentaria en la renovación del CGPJ, que aún no se ha debatido.

Pese a la charla telefónica de 45 minutos que mantuvieron el miércoles Pedro Sánchez y Pablo Casado, no ha habido avances para desbloquear la reforma del CGPJ. Los 'populares' insisten en sus condiciones de dejar fuera a Podemos y avanzar en la despolitización y avisan que están dispuestos a ir a Europa si el Ejecutivo sigue adelante con sus reformas judiciales.

LA CONDICIONALIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA

Aparte de la condicionalidad económica, González Pons ha señalado que también habrá "condicionalidad política" porque el mecanismo del Estado de Derecho "opera también para España, no solo para Polonia y Hungría". Según ha insistido, una reforma "desacertada" e "inconstitucional" del Poder Judicial puede afectar a los fondos.

En este sentido, ha subrayado que no solo hay que intentar que las economías converjan sino que también hay que "cumplir con los requisitos del Estado de Derecho y la división de poderes". "El país que no respete los principios y valores del Estado de Derecho, no puede beneficiarse del mercado común", ha apostillado.

González Pons ha recordado que el mecanismo de Estado de Derecho entra en vigor el 1 de enero e implica que el mercado europeo está "indisolublemente asociado a la democracia, a la libertad, a la división de poderes y a los derechos fundamentales".

LOS FONDOS EUROPEOS "NO VAN A SER SUFICIENTES"

El vicepresidente del Grupo Popular Europeo ha asegurado que los fondos europeos "son fundamentales para la recuperación de la economía española" pero ha subrayado que "no van a ser suficientes". Además, ha avisado que ese dinero "no es para hacer lo que han hecho siempre, sino algo distinto", y ha apostado por presentar proyectos vinculados a la robotización.

En este punto, ha destacado que el nivel de ejecución de programas de fondos europeos es de "los más bajos de Europa" y ha añadido que "previsiblemente" no se va a gastar "más allá de 40%" al no haber programas. "Van a faltar ideas, va a sobrar dinero. En los fondos europeos va a haber más dinero que ideas", ha advertido.

González Pons ha explicado que como el dinero se transfiere a los presupuestos nacionales, el control de la gestión de los fondos es nacional y no corresponderá al Parlamento europeo, algo que ha tildado de "indecente". Según ha agregado, la Comisión podrá controlar el plan y los programas incluidos en el mismo, pero no podrá seguir su ejecución porque eso se ha cedido a los Estados miembros.

HACER UN SACRIFICIO EN NAVIDAD

Por eso, el eurodiputado del PP ha afirmado que "la gran tarea" de la oposición en los próximos meses debe ser "controlar cómo el Gobierno va a gestionar los 140.000 millones" que va a recibir España.

Por otra parte, y ante la segunda oleada de coronavirus, el eurodiputado del PP ha pedido hacer un "pequeño sacrificio" los próximos 24 y 25 de diciembre con el objetivo de conseguir que sea Navidad todo el año 2021. También ha defendido destinar más presupuesto a la ciencia porque salva vidas. "Es de idiotas no apostar más fuerte por la ciencia", ha proclamado.

VENEZUELA Y JUAN GUAIDÓ

En cuanto a la situación de Venezuela, y tras las elecciones del pasado 6 de diciembre, Pons ha recordado que la propia Constitución bolivariana de Venezuela sostiene que si no resulta elegida una nueva Asamblea Nacional, la anterior sigue cumpliendo con sus funciones.

"Dado que la UE no reconoce a la nueva Asamblea Nacional, la UE en aplicación de la propia Constitución bolivariana debe seguir reconociendo a la Asamblea anterior. Por eso, pienso que la UE debe seguir reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela", ha subrayado.

En este sentido, Pons ha señalado que no pueden dar a Venezuela "por perdida para la libertad y la democracia" y ha agregado que esta vía permite mantener "encendida la llama" y que el país "no acabe en el rincón oscuro" en el que está Cuba.

GIBRALTAR Y EL SÁHARA

Al ser preguntado cuál debe ser la posición de la UE y el Gobierno español en relación con el estatus de Gibraltar después del Brexit, el eurodiputado ha asegurado que esta cuestión la UE "ha cedido los trastos a España".

"Es la primera vez en la historia desde el Tratado de Utrecht en la que todos los amigos están del lado español y no del británico", ha apostillado, para añadir que éste es el momento de "acabar con el paraíso fiscal que Gibraltar representa" y ofrecer a los gibaltrareños "una cosoberanía que les permita acceder al mercado único". A su entender, si no se recupera ahora la cosoberanía española es difícil que vuelva a presentarse una posibilidad "tan buena y a favor de España".

En cuanto al Sáhara, Pons ha asegurado que hay que ser "prudentes" y tener "inteligencia" pero España "hoy no tiene política internacional" sino solo "un servicio diplomático". A su entender, la no celebración de la cumbre de alto nivel entre España y Marruecos prevista para esa semana "no tuvo que ver con el Covid ni con Pablo Iglesias" sino con que Estados Unidos "iba a reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara".

"España no fue informada, no participó, no reaccionó. España no existe en política internacional. La política internacional es la única política que no es política en nuestro país", se ha quejado el eurodiputado del PP.

Es más, ha advertido de que lo que están viviendo en Canarias "tiene mucho que ver con las malas" y "difíciles" relaciones diplomáticas que viven España y Marruecos e este momento. "España debería estrechar lazos con el Gobierno marroquí y hacer una verdadera política internacional", ha manifestado.

Con la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, el vicepresidente del Grupo Popular Europeo ha pronosticado que "no va a tener una política fuertemente marcada" sino "moderada y profesional". En su opinión, es "previsible" que mejorarán las relaciones con la Unión Europea.