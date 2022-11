Pons, sobre la sedición en las negociaciones del CGPJ: "Bolaños me mentía, le mentían a él o le desautorizaron"

Avisa de que no se puede regenerar la justicia al tiempo que se "humilla y desautoriza" al Supremo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que caben tres posibilidades sobre lo que ocurrió con la sedición en las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y es que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, "le mintió, le mentían a él o le desautorizaron".

"Caben tres posibilidades, Bolaños me mentía, le mentían a él o le desautorizaron y ninguna de las tres es buena para el Gobierno", ha apuntado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado acerca de si el Partido Popular se alegra de no haber llegado a un acuerdo con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que, finalmente, hayan anunciado la derogación de la sedición.

"No me alegro. ¿Cómo voy a alegrarme?", ha respondido Pons, a la par que ha asegurado que lo lamenta, pero que "desgraciadamente" no podían hacer otra cosa más que romper las negociaciones con el Gobierno.

Así, ha advertido este jueves de que no se puede regenerar la justicia al tiempo tiempo que el Gobierno "está humillando y desautorizando" al Tribunal Supremo con la derogación del delito de sedición y la eventual reforma de la malversación.

A renglón seguido, el dirigente del PP ha subrayado que el TS tiene un veinte por ciento de bajas y que "está necesitando, más ahora con el trabajo que le viene encima, recuperar las plazas que tiene vacantes". "El Consejo necesita ser renovado y necesitamos un Tribunal Constitucional en el que todos podamos confiar", ha añadido.

Con todo, ha hecho hincapié en que no podían llegar a un pacto para reformar la justicia porque "no había solo nombres encima de la mesa, sino también un proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y un proyecto de nuevo estatuto fiscal que despolitizaba la figura del Fiscal General del Estado". "Todo eso yo habría querido que saliera", ha apuntado.

'EL ESCAÑO DE SATANÁS'

Sobre su segunda novela, 'El escaño de Satanás', que ha presentado este miércoles, ha explicado que parte de una realidad poco conocida en España y es que, en sus palabras, desde siempre se ha ahorrado al construir edificios públicos y también cuando se construyó el Congreso los diputados.

"Cuando se levantó el Congreso no se quitaron los cimientos ni las tumbas que tenía el convento anterior y esas tumbas siguen debajo", ha apuntado el eurodiputado del PP. De tal manera que, la política española "ocurre bajo un cementerio y esa es una metáfora extraordinaria". A partir de ahí, explica que lo único que ha hecho en su novela es localizar una persona que está enterrada hoy debajo del Hemiciclo le ha convertido en un vampiro.

Pons asegura que es una ficción y "no pretende nada más", al ser preguntado acerca de cuánto de realidad contiene la su libro. "Es una obra que pretende divertir, hacer reír, porque lo que hago es un esperpento de la política que he conocido a lo largo de mi vida", asevera.

"Contiene una metáfora según la cual los monstruos en la política española no surgen de los extremos, sino del pozo que se abre en el centro político cuando rompemos todos los puentes", ha añadido, a la par que ha argüido que lo que ha "matado" a la política española ha sido la falta de centristas.