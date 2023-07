Las portadas de los periódicos del domingo 9 de julio

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Sánchez y Feijóo ante su 'día D': El debate que vale una campaña"; "La gestión en Galicia de Feijóo: cercana a la patronal y blindada mediáticamente"; "Desokupa, un lucrativo negocio cimentado en las redes sociales"; "La amenaza de Wagner tensa el flanco este de la OTAN"; "Una ola de calor desafía el récord de temperatura máxima"; "España falla un penalti ante Inglaterra en el descuento y pierdo el Europeo sub-21"; "David Popovici, el nadador del futuro"; "Alcaraz sortea la trampa de Jarry para meterse en octavos de Wimbledon".

EL MUNDO: "El PP marcará más distancia con Vox y ve 'posibles' 165 escaños"; José Luis Ábalos: "La abstención para que el PP gobierne sin Vox no debe ni contemplarse"; "España advierte a EEUU contra la entrega de bombas de racimo a Kiev"; "Seis días en Madrid con Wali, el francotirador más famoso de la guerra de Ucrania, donde augura una 'victoria frustrante'".

ABC: "El PP ganará en 43 provincias"; "Más de 20 territorios serán 100% bipartidistas en los próximos comicios"; "López Miras: 'Vox puede bloquear al PP en Murcia y en España"; "La sociedad civil catalana pone deberes a Feijóo si gana el 23 J".

LA RAZÓN: Entrevista con Alberto Núñez Feijóo: "Si los españoles me dan un mandato para gobernar no los defraudaré"; "Pido el voto para unir a la sociedad, mejorar lo que no funciona y mantener lo que funciona"; "Los extremos son innecesarios para la estabilidad de un país"; "Mi primera decisión será prescindir de centenares de asesores y reducir el Gobierno".

LA VANGUARDIA: "El PP ganaría con claridad el 23-J y sumaría mayoría con Vox"; "La cancelación de hipotecas alcanza cifras récord desde el 2008 ante el alza de tipos"; "Desokupa, un 'lobby de la ultraderecha' que inquieta a la policía".