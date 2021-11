Las portadas de los periódicos del jueves 25 de noviembre

Europa Press - EP

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La socialdemocracia gobernará Alemania en un tripartito inédito"; "Europa recomienda la tercera dosis a todos los adultos"; "Alcanzado un preacuerdo para poner fin a la huelga del metal en Cádiz"; "53.000 mujeres y 9.000 niños, bajo protección por violencia machista"; "Casado y Abascal, juntos en la protesta de los policías por la ley de seguridad".

EL MUNDO: "El TSJC: el Gobierno debe hacer cumplir la sentencia del español"; "El PNV amenaza el negocio de 15.000 viticultores de la denominación Rioja"; "Delgado oculta a los fiscales el expediente del 'caso Stampa'"; "Los barones se plantan ante la crisis del PP de Madrid"; "Albares carga contra Maduro: "Los comicios no cumplieron la expectativa democrática"; "Sindicatos y patronal pactan poner fin a la huelga en Cádiz".

LA VANGUARDIA: "El Gobierno traslada al TSJC la ejecución de la sentencia del castellano"; "Alemania abre una nueva era con un gobierno marcadamente ecologista"; "Bruselas pide que se acelere la vacuna de refuerzo a mayores de 40"; "Casado y Abascal apoyan juntos las protestas policiales"; "Más de 100 kilómetros de luz navideña".

ABC: "El Gobierno no responde al desacato catalán a la Justicia"; "La derecha se une para defender el trabajo policial".

EL PERIÓDICO: ""Hoy lo puedo contar, aquello no era normal, era maltrato""; "La inmersión, pendiente de la orden de ejecución de la orden de ejecución del TSJC"; "Una 'coalición semáforo' inédita forma Gobierno tras la era Merkel"; "Un muerto y tres heridos en la central nuclear de Ascó por una fuga de CO2".

EL CORREO: ""Ahora cortan y se van, antes no se podía""; "Osakidetza abre nuevas camas UCI ante un virus imparable"; "El Gobierno vasco cambia de opinión y recurre al Supremo el veto judicial al 'pase covid'"; "Sanidad no inyectará ya la dosis de refuerzo a todos los adultos, como pide Bruselas"; "Sánchez no exigirá al Govern que acate la sentencia sobre el castellano"; "Scholz, nuevo canciller alemán con el apoyo de socialdemócratas, verdes y liberales"; "Una fuga de dióxido de carbono deja un muerto y tres heridos en Ascó".

LA RAZÓN: "PNV y ERC pasarán a la 'fase nacional' tras los Presupuestos"; "El Gobierno no obligará a cumplir la sentencia del castellano"; "Empresarios y sindicatos del metal logran un preacuerdo que pone fin a la huelga"; "Stella Kyriakides: 'El invierno va a ser muy duro: habrá que tomar medidas difíciles'".