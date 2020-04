Las portadas de los periódicos del lunes 6 de abril de 2020

Portadas - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El Gobierno estudia el aislamiento masivo de positivos asintomáticos"; "Superar el virus a los 88. El 78% de la población octogenaria se cura. Esta es la historia de Guadalupe y José"; "El PP exige que el Parlamento retome el control al Ejecutivo"; "Varios países ensayan la renta básica ante el parón de la economía"; "Sánchez dice que incluirá a las autonomías si hay otros Pactos de la Moncloa"; "Géraldine Schwarz, periodista e historiadora: "No pensé que la gente renunciaría así a la libertad por la seguridad"".

EL MUNDO: "Margarita Robles: "¿Alguien piensa que tras esto la legislatura va a ser igual?"; "Un Domingo de Ramos 'online'. El Domingo de Ramos marcó ayer el inicio de una insólita Semana Santa"; "Sanidad anuncia test masivos tras desoír dos meses a la OMS"; "Moncloa rectifica y permitirá que la prensa pregunte a Sánchez por videoconferencia"; "Dr. Julio García, portavoz de SEMIC: "Ninguno de los test chinos que hemos probado hasta ahora funciona"".

LA VANGUARDIA: "Sánchez recaba apoyo autonómico para aislar en hoteles a contagiados"; ""Esta semana va a ser 'Pearl Harbor' en EE.UU."; "Los casos de Covid-19 y su letalidad se ralentizan tres semanas después"; "Manuel Castells, ministro de Universidades: "Ningún estudiante va a perder el curso a causa de la epidemia""; "Nicolas Schmit, comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales: "El paro subirá de forma masiva, con 7 millones más de desempleados"".

ABC: "Solo el 27, 7% de los españoles aprueban la gestión de Sánchez ante la epidemia. Su valoración ha ido cayendo desde que declaró el estado de alarma y es peor que las de los presidentes autonómicos"; "Datos para la esperanza: desciende el ritmo de fallecidos y de contagios".

EL PERIÓDICO: "Los españoles aceptan la necesidad del encierro. Casi el 60% de la ciudadanía apoya el confinamiento pese a que crece el descontento con la gestión del Gobierno"; "Semana Santa hibernada. El Domingo de Ramos más peculiar abre una festividad marcada por los efectos del covid-19"; "Sánchez sopesa aislar en hoteles a contagiados con síntomas"; "Johnson, ingresado en Londres a los 10 días de enfermar"; "Jubilados y estudiantes ofrecen su ayuda a la sanidad"; "Catalunya levanta 5 hospitales de campaña con 1.350 camas".

EL CORREO: "El Gobierno hará test masivos para detectar y aislar a los asintomáticos fuera de casa"; "Llegan al coche de Alberto dos meses después"; "Los hospitales vascos respiran al tener en un día cien ingresos menos"; " El confinamiento supone un ahorro medio de 600 euros al mes a cada familia vasca"; "Joaquín Almunia, exvicepresidente de la Comisión Europea: "Nunca pensamos que llegaría a Europa"".

LA RAZÓN: "Confinar a los asintómaticos solo con autorización judicial. El presidente propone recluir en hoteles a los positivos que no tengan síntomas"; "La procesión va por dentro. Ha sido el Domingo de Ramos más extraño desde que en los años de la República no salieran algunos pasos por motivos políticos"; "Sanidad teme un rebrote del virus en otoño por la mutación"; "España entra en la fase de reducción de casos por día"; "Antonio López: "El arte no puede salvar vidas"".