Portadas de los periódicos del martes 15 de febrero

Portada El País, martes 15 de febrero de 2022 - EL PAÍS

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Castilla y León se enfrenta al riesgo de bloqueo tras el 13-F"; "La crisis con Rusia altera la agenda europea"; "El obispo de Madrid apoya esclarecer los abusos del pasado"; "El Gobierno veta el traslado de basura tóxica de Montenegro a Huelva".

EL MUNDO: "Casado ha querido ganar las generales antes de tiempo"; "Partidos provinciales minan al PSOE: cae 30 puntos en zonas de Soria y León"; "Ucrania se planta ante Alemania y le reclama firmeza frente a Putin"; "Hacienda sube de forma encubierta el IRPF hasta 100 euros por contribuyente"; "El Papa reforma la Doctrina de la Fe para agilizar los juicios por abusos sexuales"; "Doñana existe porque nosotros lo hemos sabido preservar".

ABC: "El pacto con Vox sacude al PP"; "El PSOE ve rentable el miedo".

LA VANGUARDIA: "Ayuso vuelve a desafiar a Casado y liquida la tregua en el PP"; "Rusia dice a Occidente que todavía es posible seguir negociando"; "Aragonès avisa a Sánchez de las consecuencias de un fracaso del diálogo".

EL PERIÓDICO: "El PP se resigna a gobernar con Vox mientras el PSOE se inhibe"; "Aragonès insta al desbloqueo"; "Las bolsas europeas se desploman por el conflicto de Rusia y Ucrania"; "Las obras de la conexión del tranvía por la Diagonal, a partir del 7 de marzo"; "El hermano Linares me acosó y me humilló. Desde entonces no llevo falda".

EL CORREO: "Los ayuntamientos defienden los carnavales y el ocio nocturno anuncia semanas de llenazos"; "El PP se resiste a gobernar con Vox y busca el apoyo de las marcas princiaples"; "La Audiencia Nacional revoca otro tercer grado a un preso de ETA al no pedir perdón"; "Rusia habla de diálogo pero plantea la independica del Donbass"; "PNE y PSE se dan más tiempo para cerrar la brecha abierta por el pacto educativo".

LA RAZÓN: "Debate en el PP: 'Pactar con Vox es dar a Sánchez otra foto de Colón"; "El PSOE tras el 13-F: 'Si Mañueco quiere la abstención, que nos la pida"; "Scholz busca espantar la guerra y Zelenski llama a la unidad ante Rusia"; "El alza del gasóleo dispara un 36% los costes de las empresas de transporte"; "Sanidad no costeará el primer espray contra la depresión severa"; "El PSG-Real Madrid, pendiente de Benzema y Mbappé".