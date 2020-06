Las portadas de los periódicos del martes 30 de junio de 2020

Portadas - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La UE excluye a EE UU, México y Brasil de la reapertura de sus fronteras"; "Macron se suma a la ola verde tras caer en las elecciones locales"; "Las grandes marcas se retiran de Facebook por no poner coto al odio"; "China prueba su vacuna experimental en miles de militares"; "Tensión en el PSOE entre Sánchez y los alcaldes de Vigo y Valladolid".

EL MUNDO: ""Estamos a punto de gobernar; se han acabado las tonterías". Un chat interno del partido de Pablo Iglesias detalla la maniobra para relevar a los líderes que no eran afines a la dirección. "La casa hay que ordenarla", impuso Irene Montero"; "La UE abre sus puertas a China y las cierra a EEUU y Latinoamérica"; "El PP da por hecho un pacto con el Gobierno para la UE y Sanidad"; "La Fiscalía se niega ahora a acusar a los ediles de Reus que acosaron a la Policía"; "Johnson lanza el mayor plan de obras públicas desde la posguerra"; "Lady Marcela, la otra víctima mortal del 'caso Marta Calvo'".

LA VANGUARDIA: "Las escuelas volverán en septiembre sin ratios ni mascarillas"; "Caída millonaria de Facebook por su vinculación a Trump"; "La UE acuerda abrir sus fronteras solamente a 15 países"; "Investigados 50 mossos por las cargas tras la sentencia de l1-O".

ABC: "Combatir el virus casa por casa. Illa apuesta por los "confinamientos quirúrgicos" de edificios y colectivos para combatir el medio centenar de rebrotes por toda España. Europa ultima la lista de países vetados, incluye a Rusia, Brasil y EE.UU, pero deja fuera a China, que testa una vacuna entre sus militares".

EL PERIÓDICO: "El curso tendrá al menos 5.000 maestros nuevos"; "Barcelpna desalojará las playas si se supera el aforo"; "'El Periódico', marca registrada. El diario ofrece sus contenidos en profundidas a usuarios registrados"; "La UE abre sus fronteras a China pero no a EEUU"; "El polo Sur se calienta a una gran velocidad".

EL CORREO: "Euskadi prioriza la formación digital de docentes y padres ante otra posible oleada"; "La UE reabre sus fronteras mañana a 15 países, pero veta a EE UU, Rusia o Brasil"; "Zaldibar, la AP-8 a un paso de la normalidad"; "Señales del otro lado de los Pirineos. Francia responde a la pandemia en las urnas con ganas de cambio; en Euskadi el voto será menos visceral"; "Miren tiene una tribu. A la líder de Podemos le gusta estar rodeada de mucha gente"; "La izquierda pelea por la bandera verde"; "Cambios en los sistemas de ventilación. Médicos e ingenieros vizcaínos abogan por que las salidas de aire sean a ras de suelo y no aérea"; "22 multas en Pozas por no llevar mascarilla. La Policía de Bilbao ha impuesto las sanciones el fin de semana ante las aglomeraciones en la calle".

LA RAZÓN: "Illa y Pastor aceleran el pacto por la Sanidad: más material y financiación"; "La UE vetará la entrada de turistas de EE UU, Rusia y Brasil pero no de China"; "Sanidad avala en un protocolo la "selección" de pacientes en caso de otro colapso"; "Moncloa no descarta la mesa con ERC pero la aplaza hasta después del 12-J"; "El juez acorrala a Iglesias: "Si una tarjeta no es mía, la devuelvo""; "Marlaska: Una Guardia Civil neutral y feminista".