Las portadas de los periódicos del martes 9 de agosto

Portada de El País del lunes 8 de agosto de 2022. - EUROPA PRESS

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Sánchez descarta aplazar el plan energético pese al rechazo del PP"; "El flechazo de Barcelona 92"; "Biden recupera fuelle a tres meses de las elecciones legislativas"; "15 tumbas para los niños de Gaza".

EL MUNDO: "Moncloa asume que las CCAA no multarán por incumplir el ahorro"; "Petro exhibe sin avisar la espada de Bolívar y el Rey no se levantar"; "González defiende al condenado Griñán: "Si pudiera, le haría ministro""; "Los robos en las vías del tren crecen un 86% y disparan las incidencias"; "Caza y muerte a los aliados de Putin en Jersón".

LA VANGUARDIA: "El Gobierno no cede ante el PP y se aferra al plan de ahorro energético"; "Barcelona se destaca como la ciudad que rentabiliza más el turismo internacional"; "Alarma por los bombardeos juntoauna planta nuclear ucraniana"; "La batalla por el legado abolicionista de Livingstone".

ABC: "El PP se planta contra el decretazo energético de Ribera. La ministra se niega a aceptar ni un solo cambio en la norma, que Ayuso llevará ante el Constitucional por invasión de competencias"; "23 leyes urgentes siguen pendientes del regreso de vacaciones de los políticos para su tramitación. El cierre del Congreso de los Diputados agrava el atasco de los 42 textos que el PSOE mantiene varados en la fase de enmiendas. Hay proyectos sobre la sequía, la guerra de Ucrania o el apoyo al sector turístico".

EL PERIÓDICO: "Crecen las horas extras trabajadas y sin retribuir"; ""Hoy empezaba mis vacaciones""; "El plan de ahorro energético en vigor mañana pese a la oposición de 5 autonomías"; "La desalinizadora de El Prat, a máxima potencia para abastecer a Barcelona".

EL CORREO: "La DYA pone en venta y alquiler varios locales para afrontar el pago de sus deudas"; "Últimas pruebas del barco del agua"; "Sánchez avisa al PP que no permitirá ninguna insumisión al plan energético"; "El saldo en cuentas corrientes de las administraciones vascas supera los 8.800 millones"; "Olvidan a su hija de tres años durante cuatro horas en las barracas de Vitoria"; "EH Bildu evita condenar el acoso al hijo de Iturgaiz y se desmarca del resto de partidos".

LA RAZÓN: "El Gobierno no cambia el plan a pesar de la inseguridad jurídica"; "El "efecto Borràs" agrava la división entre ERC y JxCat"; "El abono de transporte subvencionado arranca con polémica"; "El SPD decide no expulsar al ex canciller Schröder".