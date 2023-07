Las portadas de los periódicos del martes 1 de agosto

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Sánchez reforzará el modelo territorial para buscar un pacto"; "Frente municipal de las derechas contra las zonas de bajas emisiones"; "El euríbor sigue su escalada por encima del 4% y encarece más los créditos"; "La economía de la zona euro sale del letargo con un alza del 0,3%"; "Ucrania buscará más apoyos con una reunión en Arabia Saudí"; "Todo Gernika, un lugar de memoria".

EL MUNDO: "Vox revela una cita secreta con Feijóo para que no gire al centro"; "Cristina Valido: Coalición Canaria: Escucharé al candidato que tenga apoyos de investidura, aunque vengan de Junts"; "Feijóo no se resigna contra Sánchez: "No permitiré que margine a millones de españoles"; "montero se abre a perdonar 'deuda FLA' a Cataluña y otras CCAA"; "Minas, drones y 'dientes de dragón' rusos para frenar a los ucranianos".

ABC: "Sánchez cambia de planes para evitar la investidura de Feijóo"; "Los líos judiciales de su hijo Hunter amargan las vacaciones de Biden".

LA VANGUARDIA: "La UNESCO alerta de la degradación de Venecia"; "Igualdad reúne al comité de crisis tras un julio negro de asesinatos machistas"; "Coalición Canaria y UPN enfrían los planes de Feijóo para la investidura"; "Las hipotecas empezarán a bajar en abril del 2024, según los analistas"; "Intenso intercambio de misiles y drones entre Moscú y Kyiv".

LA RAZÓN: "Un Rey a la espera"; "El PP exige a Sánchez que rectifique, asuma su derrota y hable con Feijóo"; "ERC pide a Junts sumar esfuerzos para negociar con el PSOE"; "El PNV insiste en que se reconozca la realidad nacional vasca"; "Putin bombardea la ciudad natal de Zelenski en respuesta al ataque con drones contra Moscú"; "Un autobús vuelca en Asturias: Pudo ser una auténtica tragedia".