Las portadas de los periódicos del miércoles 19 de julio

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Abascal vaticina más tensión en Cataluña si gobiernan PP y Vox"; "El calor dará un alivio, pero volverá el 23-J"; "Donald Trump afirma que es investigado por el asalto al Capitolio"; "Nicaragua evita una declaración unánime de la UE y la Celac contra la guerra"; "España multa a Amazon y Apple con 194 millones por pactar sobre la venta 'online'".

EL MUNDO: "El PSOE teme que el debate a tres parezca "de perdedores""; "España, ante su trampa demográfica: sin jóvenes, sin I+D y sin crecimiento"; "El PP prepara el relevo rápido de los jefes del CIS, RTVE y Correos"; "Miembros del CNI plena su regreso a Cataluña y País Vasco"; "Aitor Esteban: "Con Vox nada de nada y con quien se apoye en Vox, tampoco"; "La escuela infantil gallega sin pantallas y ecológica que Feijóo quiere en toda España".

ABC: "Faltan 470.000 votos por correo a 24 horas del final del plazo. 280.000 personas que solicitaron la documentación no la han recogido al no encontrarse en su domicilio y otras 190.000 todavía no han emitido la papeleta"; "El Gobierno incumple su propia reforma laboral y multiplica la temporalidad en la Administración. Desoye la advertencia de la UE por el abuso de este tipo de contratación, que escala hasta el 31,2.% frente al 14,8% del sector privado. Ocho de cada diez empleos públicos en esta legislatura son interinos".

LA VANGUARDIA: "Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP: "Tengo la esperanza de que el PSOE evitará que pactemos con Vox"; "Abascal prevé más tensión que en el 2017 en Catalunya si gobiernan PP y Vox"; "Latinoamérica y la UE pactan una tibia declaración sobre Ucrania".

EL PERIÓDICO: "El TSJC ve inconstitucional la nueva ley del catalán en las escuelas"; "45º, récord de calor histórico"; "La bebé de Roda de Berà murió con sus padres en una patera"; "Pátrushev y Naryskin, las 2 piezas claves en la matrioska oculta de Putin"; "Los votantes indecisos de PSOE y Sumar triplican a los de PP y Vox"; "La 'superilla' de Consell de Cent recupera los contenedores salvo el marrón".

LA RAZÓN: "La decisión de Abascal de alentar el bloqueo será clave para el 23J"; "Sánchez planta la cumbre de la UE y Latinoamérica para dar un mitin"; "Moncloa veta a Belarra en la rueda de Prensa tras el consejo de ministros"; "Sánchez deja una España un 27,5% más endeudada"; "El pleno del CGPJ afronta dividido la sucesión de Mozo por jubilación"; "Trump revela que el fiscal Smith le investiga por el asalto al Capitolio"; "Otegi asegura que su voto irá en la buena dirección para evitar un "gobierno de derechas"".