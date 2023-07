Las portadas de los periódicos del miércoles 19 de julio

EP - EP

EL PAÍS: "Sánchez y Díaz exhiben unidad ante Abascal y el ausente Feijóo"; "Un barco-cárcel para los migrantes"; "Trump afronta múltiples cargos por el asalto al Capitolio"; "Rusia ataca Odesa mientras Kiev vuelve a golpear Crimea"; "El calentamiento amenaza el

turismo en el sur de Europa".

EL MUNDO: "Sánchez asiste al choque Díaz-Abascal y deja intacto a Feijóo"; "Vingegaard: "No tomo ninguna droga, nada que no le daría mi hija""; "Se disparan las peticiones para librarse de estar en una mesa electoral"; "El presidente del Eurogrupo se desmarca de Calviño y evita apoyar a Sánchez"; "Zapatero reúne firmas de apoyo a Sánchez entre ex ministros del PSOE en el Ibex".

ABC: "Entrevista Alberto Núñez Feijóo: "Me gustaría refundar un partido amplio de centro-derecha""; "La solución del Gobierno contra el calor en las mesas electorales: 1,2 euros para agua por persona".

LA VANGUARDIA: "Sánchez y Díaz lanzan su último ataque para

frenar al bloque PP-Vox"; "La OMS pide regularlos anuncios de comida insana"; "Trump inicia una guerra total contra Biden para contrarrestar su imputación".

EL PERIÓDICO: "El Tour ya es de Vingegaard"; "El tándem Sánchez-Díaz aprovecha la baja de Feijóo"; "El geriátrico de BCN donde murieron 8 personas pasó meses sin control"; "El primer día de huelga en Rodalíes agrava el desánimo en los usuarios"; "El debate sobre el catalán en las aulas pasa al Supremo y al Constitucional"