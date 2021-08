Las portadas de los periódicos del miércoles 1 de septiembre

portadas - EUROPA PRESS

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "España, uno de los primeros países con un 70% de vacunados"; "Los talibanes cantan la victoria final"; "Lesmes rechaza dimitir para forzar un pacto sobre el CGPJ"; "El personal temporal de las universidades no superará el 20%"; "Teresa Ribera, Vicepresidenta tercera: 'Es obvio que hay eléctricas que tienen ganancias excesivas'"; "Camavinga, talento joven para el centro del campo del Madrid".

EL MUNDO: "Jefe de Estado Mayor de la Defensa: 'Decisiones políticas limitaron la intervención en Afganistán'"; "Castells dará preferencia a las mujeres en los contratos de la Universidad"; "Del control talibán de Kabul a las universidades de Rota"; "Mbappé se queda en París, por ahora".

ABC: "Castells acelera el asalto de Podemos a la Universidad"; "Un centenar de colaboradores esperan que España les saque de Kabul".

EL PERIÓDICO: "Catalunya (casi) libre de peajes"; "La UE busca evitar una crisis migratoria en Afganistán"; "El ministro de Universidades plantea frenar la precariedad de los profesores"; "BCN ultima la reforma de los cinco últimos mercados históricos".

LA RAZÓN: "El día uno del Emirato Islámico"; "Podemos seguirá en el Gobierno para no hundirse electoralmente"; "Galicia es la autonomía con más autopistas de peaje y Cataluña no tendrá ninguna"; "El PSG no dejó salir a Mbappé y el Real Madrid ficha a Camavinga"; "Griezmann estuvo a pocos minutos de volver al Atlético"; "El Gobierno aprueba el sectario y polémico proyecto de ley del Sistema Universitario".