Las portadas de los periódicos del sábado 11 de marzo

EP - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Escrivá activa un ajuste automático de las pensiones si se desvía el gasto"; "Irán y Arabia Saudí descongelan sus relaciones diplomáticas"; "Ucrania llora al último héroe de Bajmut"; "La Fiscalía cree que el Barça pagó a Negreira para verse "favorecido" en los arbitrajes".

EL MUNDO: "El Barça investigado por comprar a los árbitros"; "Yolanda Díaz acelera su candidatura en plena crisis en el Gobierno"; "Interior admite que lleva un año sin facilitar perito para investigar el 'caso Cuarteles'"; "Pornografía como escuela del sexo: "Es la gasolina de la violencia".

LA VANGUARDIA: "Los inversores ya han dado el sí a los 1.500 millones para construir el Espai Barça"; "Escrivá subirá las cotizaciones para cubrir el mayor gasto en pensiones"; "El Reino Unido financiará a Francia para que retenga a los inmigrantes"; "Aragonès logra cerrar el presupuesto y ahora afronta solo el resto de la legislatura".

ABC: "Escrivá carga sobre el empleo la reforma de las pensiones. Eleva las cotizaciones de empresarios y trabajadores, especialmente a los salarios más altos, para esquivar los ajustes y contentar a Podemos"; "El Govern encarga el guion para un referéndum pactado con Sánchez. Ficha a los inventores del 'derecho a decidir' para preparar y difundir un 'acuerdo de claridad' que permita al independentismo vestir de legalidad otra consulta ilegal".

EL PERIÓDICO: "La reforma de las pensiones sube los costes a la empresa"; "El cartón de los contenedores en BCN crece un 25% por el comercio 'online'"; "Aragonès mira ya a 2025 tras salvar un prespuesto más expansivo"; "Sánchez fija la recuperación de la alcaldía de BCN como clave el 28M".

EL CORREO: "El Gobierno penaliza las cotizaciones para pagar los dos nuevos modelos de pensión"; "La constructora de la torre de Garellano exige 30.000 euros más por vivienda"; "IBM instalará en Donostia un súper ordenador cuántico de referencia en la investigación".

LA RAZÓN: "Conde-Pumpido ve "prioritario" debatir la reforma del CGPJ"; "Javier Gómez Bermúdez, exmagistrado de la Audiencia Nacional: "No hay ninguna semana que no me acuerde de las víctimas del 11-M""; "Xi Jinping obtiene un histórico tercer mandato presidencial por unanimidad"; "La patronal estalla contra la reforma de las pensiones por las cesiones a Podemos".