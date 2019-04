Las portadas de los periódicos del sábado 13 de abril de 2019

Publicado 13/04/2019 0:09:17 CET

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La campaña electoral se embarra en su primer día. El PP ataca a Sánchez por el "Falcon" y Rivera entra el choque con Casado"; "Los argelinos desafían al jefe del Ejército"; "Cita a solas con 'Las meninas' por 4.308 euros. El alquiler de espacios en museos para eventos y visitas privadas se consolida"; "Trump apunta contra España por sus inversiones en Cuba"; "Gobernar ya no es un vicio solitario"; "El PSOE propone un impuesto de sucesiones común en España"; "Ciudadanos aboga por blindar competencias del Estado"; "Botín pide a los políticos que "hablen claro" y "huyan del cortoplacismo"".

EL MUNDO: "ERC se ofrece a Sánchez mientras pide "hacer caer" a Felipe VI"; "El PSOE acusa al PP de usar a las hijas de Sánchez en la campaña de Falcon Viajes"; "S'ha acabat!, así son los jóvenes que se enfrentan al separatismo en la universidad"; "Interior pagó al chófer de Bárcenas con billetes de 500 euros para espiarlo con cámaras"; "Los tribunales extienden las ayudas a las familias numerosas que tienen hijos de más de 25 años2; "Detenido un menor dos años después de matar a su madre adoptiva"; "Botín pide pactos maduros: "Sabemos lo que no funciona"".

LA VANGUARDIA: "El PSOE denuncia al PP por sus ataques a Sánchez. Los socialistas llevan a la Fiscalía el uso de una foto de las hijas del presidente"; "Los presos de JxC se abren a facilitar un gobierno socialista"; "Aznar señala el camino: Más de una década después, el expresidente del PP volvió a participar en mítines en Barcelona"; "Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos: "No sé qué vale Fairy; compro Mistol, que es más barato"".

ABC: "Todo el PP en campaña. Rajoy: "En el Partido Popular no somos una pandilla de aficionados, no llegamos ayer". Casado: "Mi rival es Sánchez. El votante que se fue a Vox o Cs no tiente motivos para no volver". Aznar: "El PSOE ha puesto en marcha la cuenta atrás para la autodeterminación"".

EL PERIÓDICO: "La triple derecha saca la munición contra Sánchez. Aznar reaparece y tacha al líder del PSOE de "candidato secesionista". Los socialistas llevan a la fiscalía la campaña del PP 'Falcón Viajes'"; "Exalumnos que sufrieron abusos en los Maristas de Lleida: "Somos más de cien""; "Nissan anuncia un ERE que afectará a 600 personas en Barcelona".

EL CORREO: "La huelga de los médicos de ambulatorio deja sin consulta a miles de vascos"; "La Itzulia habla alemán. Buchmann gana en Arrate,

sustituye en el liderato a su compañero Schachmann y se postula para ganar la carrera"; "El Gobierno vasco recela de que los traspasos lleguen antes del 28-A"; "La campaña se embarra desde el primer día".

LA RAZÓN: "Empresarios piden "huir del cortoplacismo" a los políticos. Ana Botín apela a la "responsabilidad" y Borja Prado a no caer "en el fango de la crisis""; "Azar vuelve 16 años después y entierra a la "derechita cobarde"; "Cae en Madrid por narcotráfico la mano derecha de Chávez"; "Sánchez denuncia la foto de sus hijas pese a no ser del "Falcon viajes" del PP"; "Debate Atresmedia. El presidente intervendrá primero e Iglesias cerrará"; "Encuesta en Castilla y León: El PP resiste el envite de Cs".