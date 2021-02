Las portadas de los periódicos del sábado 27 de febrero de 2021

Portadas - EUROPA PRESS

EL PAÍS: "Sánchez: "Siento rechazo por estas conductas incívicas""; "Sanidad define nuevos grupos de vacunación a partir de los 45 años"; "El Corte Inglés ultima la salida de 3.000 empleados, el mayor ajuste de su historia"; "El asesinato de Khashoggi fue aprobado por el príncipe saudí, según EEUU"; "Javier Cercas: "Los relatos reales para mí son pasado"".

EL MUNDO: "Casado rompe con Sánchez para evitar las imposiciones de Iglesias"; "Juan Carlos I regulariza sólo cinco de 12 años de viajes en jet privado. Sánchez reprocha su "conducta incívica" a Don Juan Carlos"; "La Inteligencia de EEUU culpa al príncipe saudí de matar al periodista Khashoggi"; "El Corte Inglés plantea un ajuste histórico de 3.000 salidas voluntarias".

LA VANGUARDIA: "El rey emérito pidió ayuda a decenas de amigos para pagar a Hacienda"; "Reproches al PP por el Poder Judicial"; "El carnet sanitario dispara las reservas de viajes a España. División en la UE por el uso del pasaporte covid. España espera vacunas para el 80% de la población. Los empresarios barceloneses preparan un acto de protesta"; "Albiach propone un gobierno con Esquerra y el apoyo del PSC"; "ERC pacta con la CUP cambios en la actuación de los Mossos".

ABC: "El Gobierno necesita el triple de dosis para cumplir su compromiso. Al ritmo actual, en verano sólo se habrían inmunizado 13 millones de personas y no se llegarían a los 33 previstos hasta diciembre de 2022".

EL PERIÓDICO: "El fiscal pide interrogar al primo del emérito por los pagos encubiertos"; "Destrozos por valor de 750.000 euros en el paseo de Gràcia"; "Colau se une a los independentistas en el debate sobre los disturbios"; "Solo la TV pública programa oferta culturas mientras esta se abre paso en Youtube"; "El plan de ajuste de El Corte Inglés prevé 3.000 bajas"; "Un sector de Junts aboga por quedarse fuera del Govern".

EL CORREO: "Osakidetza rectifica: reduce la reserva de dosis y abre grandes recintos para vacunar"; "Combate nulo antes de la Copa. Athletic y Levante dejan patente la igualdad de fuerzas de cara al vital duelo del jueves en busca de la final"; "Sánchez rechaza la "conducta incívica" del rey emérito"; "El veto del PP al juez De Prada hace descarrilar la renovación del Poder Judicial"; "33 años de cárcel por abusos en un colegio de Bilbao".

LA RAZÓN: "Don Juan Carlos fía su futuro a la prescripción de los delitos. La Fundación de Álvaro de Orleans ingresó al menos diez millones desde 2008 "; "Nevenka, el primer 'Me Too', rompe su silencio. Veinte años después habla del repudio que sufrió por denunciar el acoso del ex alcalde de Ponferrada"; "El PSOE asume las exigencias de Podemos y dinamita la renovación del CGPJ"; "Delatada por el cártel de Sinaloa: así cayó Emma Coronel, la mujer de 'El Chapo'".