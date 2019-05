Las portadas de los periódicos del viernes 24 de mayo de 2019

Actualizado 24/05/2019 0:12:23 CET

EL PAÍS: "La Mesa prevé suspender hoy a los presos con aval de los letrados"; Frans Timmermans, candidato socialista a presidente de la Comisión Europea: "Debemos intentar una mayoría parlamentaria sin los populares"; "La multinacional líder en diálisis sobornó a médicos de la sanidad española".

EL MUNDO: "Batet desprecia al Supremo para no suspender a los presos"; "May negocia su dimisión ante una debacle de los conservadores en la europeas"; "Casilla y León o la derrota más inasumible para el Partido Popular"; "No nos callasteis con tiros, no nos vais a callar con vuestras sirenas".

LA VANGUARDIA: "Parón del alquiler de pisos en espera de los efectos de la ley"; "El Congreso debate sobre la suspensión de los presos en vísperas del 26-M"; "Sánchez busca réditos a cuenta de la pugna en la derecha"; "La revuelta de los 'tories' contra el nuevo plan del Brexit pone a May en la cuerda floja".

ABC: "El Supremo no se deja utilizar por Batet y el Gobierno"; "Le recuerda que le corresponde a ella suspender a los diputados procesados, y la presidenta del Congreso sigue dilatando la decisión: ahora pide un informe a los letrados".

EL PERIÓDICO: "Sánchez pide que BCN no ceda al independentismo"; "El PSC busca confirmar su renacer electoral"; "La justicia revoca el tercer grado de Oriol Pujol"; "Anna Cristeto, próxima directora de El Periódico"; "El Primavera Sound vendió acciones a un fondo por 'supervivencia'".

EL CORREO: "La conveniencia de ampliar la Supersur abre una brecha entre los candidatos forales"; "Eroski abre la puerta por primera vez a inversores privados en cuarenta filiales"; "El Congreso decide hoy si suspende a los diputados presos tras el rapapolvo del Supremo a Batet".

LA RAZÓN: Exclusiva: "La guarida de Assange"; "El 'hacker' tenía 30 móviles, 36 ordenadores y 110 terabytes de material encriptado en la Embajada de Ecuador que desvelarán la posible conexión rusa del fundador de Wikileaks"; "Génova prescinde de 'gurús': Arriola costó casi 30 millones".