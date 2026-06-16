La portavoz de Sumar en el Congreso mantiene la incógnita de si aspirará a liderar el partido

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, en una rueda de prensa - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha evitado confirmar si presentará su candidatura a liderar la formación, inmersa en una profunda crisis, en la asamblea general que se celebrará el 11 de julio y ha agregado que cualquier decisión al respecto se tomará de forma colectiva.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha explicado que su convicción es que las cuestiones que afectan a su organización política no se deben adoptar de manera individual, por lo que harán "colectivamente, entre todas, lo que entiendan que es mejor".

Respecto a la crisis provocada tras desvelarse en la carta de dimisión de la exsecretaria de Organización Laura Moreno que la actual coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, está sometida a una investigación interna por presunto trato vejatorio a los trabajadores, la portavoz parlamentaria se ha limitado a decir que no se va a pronunciar sobre esa denuncia y ha llamado a mantener "respeto absoluto" a lo que determine ese proceso antiacoso.

LA LISTA DE UNIDAD SIGUE SIENDO EL OBJETIVO

En pleno cisma interno, el sector vinculado a la actual coordinadora general ha negado las acusaciones de maltrato a trabajadores del partido y ha denunciado que una "cacería de brujas" y una campaña política para desprestigiarla, con el objetivo de descabalgarla al frente de Sumar. En el entorno de Hernández comentaron que aún no ha decidido si optará a la reelección en la próxima asamblea.

Dentro de las quinielas internas de cara a este congreso suena la opción de que la portavoz parlamentaria y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, como aspirantes liderar a liderar candidatura a liderar el partido, si bien fuentes del sector de la diputada subrayan que esa hipótesis es más un "desideratum" de algunos integrantes de Sumar que una realidad fáctica. "La decisión no está adoptada", resumen dichas fuentes.

En cualquier caso, ambos sectores coinciden en que la mejor solución a esta crisis es una candidatura de unidad para renovar la cúpula de Movimiento Sumar que tapone esta división interna.

UN GRUPO DE DIRIGENTES AVISA: "NO VALE UN SIMPLE RELEVO DE NOMBRES"

Por otro lado, una docena de co-coordinadores autonómicos de Movimiento Sumar junto a varios miembros del Grupo Coordinador han advertido mediante una tribuna publicada en el diario 'Público' de que la asamblea general del partido no puede quedarse en un "simple relevo de nombres ni de una disputa de posiciones orgánicas", sino que piden abordar el modelo de organización del partido y debatir sobre la relación que deben mantener con un "PSOE salpicado por la corrupción".

Este grupo de cargos, entre los que figura la diputada andaluza Esperanza Gómez y el magistrado Juan Pedro Yllanes, entre otros, admiten que han estado asistiendo "con preocupación y desgarro" el "cuestionamiento del proyecto político" en el que militan.

"No negamos ni la gravedad de los acontecimientos ni la profundidad de la crisis que atravesamos. Sería un error hacerlo. Pero también creemos que este vapuleo de realidad nos ofrece la oportunidad de reaccionar", han proclamado en dicho artículo.

Asimismo, han desgranado que Sumar logró una "conquista electoral" bajo el liderazgo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pero también se generó una "carencia fundamental", que es la construcción del espacio político y organizativo que debía sostener el proyecto más allá de las instituciones, conformándose con la mera "acción gubernamental".

Por tanto, han subrayado que una organización política "no puede sostenerse únicamente sobre la presencia institucional" sino que debe tener "vida propia". Así, han diagnosticado que en ese "contexto de fragilidad organizativa y falta de impulso político, que difícilmente puede sorprender a nadie, se ha desencadenado una crisis interna cuya resolución hemos decidido abordar democráticamente" en esa asamblea, que debe ser la oportunidad para aplicar cambios y corregir la deriva de Movimiento Sumar.