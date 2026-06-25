La portavoz de Sumar en el Congreso, sobre si aspira a liderar Sumar: "Hay decisiones y cargos que no puedes decir no"

Archivo - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha evitado confirmar si se presentará como aspirante a liderar el partido en su próxima asamblea, aunque ha deslizado que estaría dispuesta a dar ese paso si es una decisión colectiva dentro de la organización.

"Yo creo que hay decisiones y cargos que uno no pide, pero a los que uno no puede decir que no. Si tú estás comprometido con una organización, estás comprometido", ha afirmado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press.

Movimiento Sumar celebrará el próximo 11 de julio su nueva asamblea general, la tercera en tres años, para renovar su dirección y tratar de cerrar la profunda crisis que existe en el partido tras la dimisión de la exsecretaria de Organización Laura Moreno, con duras críticas a la actual coordinadora general, Lara Hernández, y desvelando que sobre esta pesaba una investigación interna por presunto trato vejatorio a trabajadores.

De momento no se ha presentado ninguna candidatura a liderar el partido de forma oficial y el plazo para ello termina el 30 de junio, aunque será el 5 de julio cuando se deben publicar oficialmente dado al estipularse cinco días para hacer cambios y subsanar errores.

En las quinielas internas dentro de Movimiento Sumar varias fuentes subrayan que gana peso la opción de que se presenten la propia Martínez Barbero y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, entre las distintas posibilidades que se manejan.

La portavoz de Sumar en el Congreso ha insistido en que ya ha explicado que en este tipo de procesos las decisiones son "colectivas".

"Lo que hay que adoptar es la mejor decisión, la que la colectividad piense que es la mejor decisión para marcar ese rumbo cara al futuro", ha zanjado para agregar que está en política porque se debe a la gente progresista, tanto fuera como dentro de su partido.