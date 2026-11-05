Portugal se ofrece para albergar la Cumbre Iberoamericana de 2030 y construir una comunidad "más fuerte"

El presidente de Portugal, Antonio Jose Seguro (d), y el primer ministro, Luis Montenegro (i), durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro luso, Luis Montenegro, ha oficializado la disposición de Portugal a acoger la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en 2030, reivindicando la importancia de este foro y la necesidad de que siga brindando "resultados concretos" a los ciudadanos.

Así lo ha hecho durante su intervención en el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana, asegurando que su país está "empeñado y comprometido" en seguir contribuyendo a "construir una comunidad más fuerte, más dinámica y con mejores resultados". De esta manera, de prosperar la oferta de Portugal, el país asumiría la secretaría pro témpore en 2028, una vez Honduras albergue la siguiente cita.

Montenegro ha defendido que las decisiones que se adoptan en la cumbre "tienen que tener un lado práctico" y concentrarse "en lo concreto, lo que marca la diferencia realmente" y que fue, ha dicho, lo que justificó "la creación de esta comunidad".

Una comunidad, ha añadido, "de diálogo político, una comunidad de concertación pero también una comunidad con resultados concretos, palpables, que puedan ser vividos por nuestras poblaciones, desde la movilidad académica al dominio de la Inteligencia Artificial".

Por su parte, el presidente de Portugal, Antonio José Seguro, ha defendido que "en un mundo marcado por fragmentación y por rivalidad entre las grandes potencias, esta comunidad puede establecer puentes entre regiones, culturas y civilizaciones".

En este sentido, ha apelado a "reforzar la voz iberoamericana en la esfera internacional para que sea una voz de paz y de diálogo en beneficio de todos" y para que "el progreso y el desarrollo de nuestros países puedan alinearse con buenas prácticas en el lado comercial y político".

"No vamos a alimentar antagonismos en contra de los beneficios de los pueblos, ya que podemos prosperar en ambientes concertados", ha sostenido Seguro, para quien la Comunidad Iberoamericana "es fundamental".

Se trata, ha destacado, de "un espacio constituido por países amigos, con los cuales compartimos valores, lazos históricos, lingüísticos, culturales, económicos y humanos, impulsado por nuestras diásporas" y caracterizado por "diálogo, concertación, cooperación y solidaridad, libertad y convicciones".