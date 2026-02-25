La posibilidad de un golpe de Estado era el tercer riesgo para Defensa dos semanas antes del 23F

Archivo - Imágenes del cordón policial que rodea el Congreso de los diputados en donde se está produciendo el intento de Golpe de Estado por parte del Teniente Coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero. - Europa Press - Archivo

El Ministerio de Defensa consideraba que la posibilidad de un golpe de Estado militar en España era la tercera principal amenaza interior tan solo dos semanas antes del 23F, por detrás del terrorismo y del separatismo.

Así se desprende de uno de los documentos desclasificados por el Ministerio de Defensa en relación con los acontecimientos de hace 45 años, el 'Informe semestral sobre la amenaza interior' fechado el 10 de febrero de 1981.

En él, tras un amplio análisis, se llega a la conclusión de que la hipótesis "más probable es la del terrorismo en forma de una intensifcación y radicalización de su acción".

En segundo lugar, según el documento consultado por Europa Press, "aparece la hipótesis de brotes más o menos generalizados de desobediencia civil separatista, posiblemente acompañados de acciones o declaraciones 'oficiales' a nivel local".

Esta hipótesis, advertía el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) y autor del documento, "pudiera combinarse con un incremento de la actividad terrorista enfocado a la realización de una guerra de guerrillas.

"En tercer lugar deben considerarse las hipótesis de acciones involutivas, bien por medio de maniobras políticas extraconstitucionales con respaldo militar o por acciones armadas de entidad limitada", señala el texto, que incide en que "existe una estrecha interrelación entre las distintas hipótesis".

RIESGO DE INVOLUCIÓN

Dentro del apartado 'involución', el Ministerio de Defensa recoge "todas las acciones que, de modo directo o indirecto, tengan como finalidad la conquista de la estructura del Estado", ya sea por "medios ajenos a los previstos en la Constitución" y que sean "promovidos desde intereses inversos o contrarios a los revolucionarios".

Así, Defensa admite que existen "dificultades específicas" para delimitar "con una cierta claridad" el estado actual de la "amenaza involucionista". Es más, apunta que las Fuerza Armadas, "aunque son por mandato constitucional las que garantizan la defensa del Estado" son también, "paradójicamente", el "principal agente involutivo potencial como elemento de fuerza que realice la acción anticonstitucional de arrebatar el poder".

Al respecto, el informe señala que sobre las FAS se hace difícil la "descripción del total de la amenaza" pues el campo informativo del CESID las excluye de su ámbito de competencia y son los servicios de información de los tres Ejércitos los que son responsables de esta información.

El Ministerio explica que el riesgo real de un "intento involutivo" puede estar como respuesta al terrorismo de ETA, el separatismo y el "actuar específicamente" contra las FAS y los Cuerpos y Seguridad del Estado "como posible factor desencadenante". También hace mención a una "acción psicológica coordinada" o la "multiplicación de la tensión social" para generar "apoyo popular a la necesidad de una solución militar del problema".

Defensa también detecta "diversas gestiones dirigidas a crear diferentes modos de compromiso clandestinos" organizado entre profesionales de la FAS y FSE. Entre los proyectos detectados, además, aparecen "soluciones radicales" como volver a "la legalidad de 1975"; u otro proyecto opuesto que quiere "un gobierno de gestión" con una Constitución "más conservadora, de corte presidencialista".