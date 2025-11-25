El PP achaca la subida de Aliança Catalana al afán del PSOE en tachar de "racista" a quien denuncia inseguridad

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atribuye el ascenso de partidos como Aliança Catalana y Vox al empeño de los socialistas en tachar de "racista" a las personas que denuncian problemas de inseguridad.

Así lo ha expuesto en una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que se le ha preguntado sobre la encuesta de Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat catalana que pronostica que la formación que lidera Silvia Orriols podría pasar de dos a 19 o 20 escaños en el Parlament, empatando con Junts como tercera fuerza, y que Vox, con 13 o 14 asientos, adelantaría al PP, que se quedaría con 12 o 13.

"Bueno, las encuestas son encuestas", ha contestado Muñoz, recordando que antes de las últimas catalanas también auguraron que Vox iba a quedar por encima del PP y fue al revés. Y, respecto al ascenso de los dos partidos de derechas, la portavoz ha explicado que cuando la gente "tiene un problema real" y el Gobierno le "dice que es mentira" o que son unos "racistas", acaban votando a partidos como el de Orriols.

A su juicio, el "problema" del presidente catalán, Salvador Illa y del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, es que "están construyendo" mayorías negando "la realidad de mucha gente en Cataluña, que se siente insegura". "Y, claro, negar los problemas y mirar para otro lado, tiene consecuencias", ha concluido.