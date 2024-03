El PP acusa a Armengol de "mentir" y exhibir "mil excusas" y "cero autocrítica": "Su salida es más urgente que ayer"

Tellado le exige que aclare "de una vez por todas" quién le llamó "para que comprase mascarillas de la trama"



MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado este martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de "mentir" por asegurar que no está siendo "investigada" y le ha exigido que aclare "de una vez por todas" quién le llamó "para que comprase mascarillas de la trama". A su entender, no puede seguir al frente de la Presidencia de la Cámara "ni un minuto más".

"Su salida es más urgente que ayer. Por higiene democrática debería renunciar a su cargo", ha declarado Tellado en una rueda de prensa en el Congreso, después de que Armengol no haya aclarado quién recomendó a la empresa de Koldo y haya avisado al PP que "no todo vale".

Tellado ha señalado que "lamentablemente" Armengol "no ha podido desmentir si Koldo García o (el exministro) José Luis Ábalos contactaron con ella para extender la trama de mordidas a las Islas Baleares". "No ha querido hacerlo, a pesar de las preguntas de los medios", ha afirmado, para recriminar a Armengol su "cero autocrítica" y que haya dado "mil excusas" en su comparecencia.

Es más, el dirigente del PP ha acusado a Armengol de "mentir" al asegurar que "no está siendo investigada", obviando que la Fiscalía Europea "ha abierto diligencias para investigar su actuación en la compra de estas mascarillas, nada más y nada menos que por tres presuntos delitos, malversación, prevaricación y tráfico de influencias".

"Claro que la señora Armengol está siendo investigada, por supuesto que sí", ha exclamado, para insistir en que está "inhabilitada" para seguir al frente del Congreso de los Diputados, donde "no puede seguir ni un minuto más".

"ESTÁ CERCADA POR UN CASO DE CORRUPCIÓN"

Tellado ha subrayado que "quien la vincula con la trama no es el PP" sino "la UCO, la Audiencia Nacional y ahora también la Fiscalía Europea". "La señora Armengol está cercada por un caso de corrupción que demuestra que nunca debió haber sido nombrada presidenta del Congreso porque el encargado del nombramiento conocía las sombras de duda que se cernían sobre ella", ha apostillado.

El portavoz parlamentario de los 'populares' ha recriminado a Armengol que en su comparecencia pública haya dejado "más preguntas que respuestas", demostrando que la responsabilidad política "para ella no existe".

"Nos ha dicho en la comparecencia que ella habría sido víctima de una estafa, no participe de ella, pero no ha sido capaz de demostrar que no ha participado activamente en dicha estafa", ha apostillado, para exigir una vez más al PSOE que aplique con Armengol la misma vara de medir que utilizó con Ábalos.

