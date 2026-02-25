El PP acusa a Díaz de "feminismo cínico" y favorecer la "casta sindical", y la vicepresidenta les achaca apoyar a Trump

1063280.1.260.149.20260225103812 La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado 'popular' en el Congreso Jaime de Olano ha achacado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, beneficiar a la "casta sindical" y abanderar un "feminismo cínico", aludiendo con ello a la segunda denuncia por agresión sexual contra el exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón.

Mientras, la titular de Trabajo ha recriminado al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de alinearse con los que "explotan a la clase trabajadora", privatizan la sanidad pública y representar en España los intereses del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante el pleno de control al Gobierno de este miércoles en la Cámara Baja, Díaz ha tachado de muy grave las alusiones a Olano a la "casta sindical" y le ha reclamado que retire esa expresión y se disculpe con las centrales sindicales.

Previamente, el diputado del PP ha cuestionado que la ministra represente realmente a los trabajadores y el diálogo social, para esperar que ni los miembros de Sumar "no le hace ni caso" y que solo cuenta con la atención de los sindicatos CCOO y UGT.

"Usted presume de subir el salario mínimo un 60% (...) Pero oculta que les ha subido (a los sindicatos) la financiación pública un 360%. Le sube seis veces más a la casta sindical que a los trabajadores más vulnerables. Supongo que será cuestión de prioridades", ha espetado Olano a Díaz.

Luego, ha afeado que el feminismo de la vicepresidenta es "cínico" y le ha pedido su opinión ante la situación del exDAO de la Policía Nacional José Ángel González y que una segunda mujer también denuncie a Errejón por presunta violación. También ha lanzado que tiene la oportunidad de hablar del expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé, al que ha definido como otro "depredador sexual".

Por último, Olano ha concluido que la "palabrería hueca" de la ministra de Trabajo solo evidencia, a su juicio, el "fracaso" de sus políticas.

DÍAZ: REPRESENTO LA "DIGNIDAD" DE LOS TRABAJADORES

En contraposición, Díaz ha subrayado que representa a la "dignidad" de la clase trabajadora mientras que el PP se sitúa al lado de los "fondos buitre" y de Trump, que le quiere decidir desde Norteamérica qué presupuesto en Defensa tiene que tener España.

A su vez, ha reivindicado que las políticas del Ministerio de Trabajo ha permitido que miles de personas cuenten con un contrato indefinido, 2,5 millones de españoles tengan un salario mínimo digno. También ha defendido que representa a los 10 millones de pensionistas que, bajo su criterio, el PP "abofetea" en el Congreso.