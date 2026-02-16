El PP acusa al Gobierno de "esconderse" de la delegación de la Eurocámara para "no responder" de sus casos de corrupción

Archivo - La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, atiende a medios, en la puerta de la sede del PP, a 16 de agosto de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha criticado este lunes el "desplante" del Gobierno de Pedro Sánchez a la delegación del Parlamento Europeo que visita España para analizar la legislación anticorrupción y ha asegurado que el Ejecutivo "se esconde" para "no responder" sobre los presuntos casos de corrupción que le afectan.

En concreto, una delegación del Parlamento Europeo compuesta por cinco eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior viaja a España para analizar la legislación anticorrupción del país y otros asuntos relacionados con el Estado de Derecho con el fin de redactar un informe, cumpliendo así el mandato del Grupo de Trabajo sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales (DRFMG, por sus siglas en inglés).

En una rueda de prensa en la sede del PP, Fúnez ha criticado el "desplante" del Gobierno español a esos parlamentarios europeos que viajan a nuestro país para "revisar las deficiencias en el Estado de Derecho y también la situación en la que va a quedar la central nuclear de Almaraz si el Gobierno mantiene su intención de desmantelarla".

Según Fúnez, es una "descortesía absoluta" que el Gobierno no se vaya a reunir con ellos. "No estamos solo ante un gesto protocolario sino que es una auténtica declaración política", ha manifestado, para acusar al Gobierno de actuar con "oscurantismo" y "esconderse para no responder".

"Y hoy el Gobierno de España ha vuelto a esconderse ante una delegación de parlamentarios europeos para no dar respuesta a la cantidad de casos de corrupción que acosan en este momento al Gobierno de España", ha manifestado, para recordar que España ha "caído al puesto 49 del índice de percepción de la corrupción".

COMPARA ESTA VISITA CON LAS REALIZADAS A HUNGRÍA Y ESLOVAQUIA

La dirigente del PP ha indicado que esta visita del Parlamento Europeo tiene "carácter excepcional porque hasta ahora sólo se había realizado a Hungría y Eslovaquia, dos países sometidos a un escrutinio reforzado por parte de la Unión Europea".

"Creo que esto nos debería hacer también reflexionar sobre cuál es la situación en la que se encuentra el Estado de Derecho, la separación de poderes y el sometimiento del poder a las leyes en nuestro país", ha manifestado.

Además, ha señalado que la delegación de Bruselas han elegido un "día realmente perfecto" para visitar España, dado que "otro amiguito de Pedro Sánchez" parece ser que "se ha contagiado de ese ambiente tóxico que hay en la Secretaría de Organización del Partido Socialista", en alusión a Borja Cabezón.

Así, ha indicado que en el PSOE no saben "si te intoxicas cuando llegas o es tóxico el que te nombra, porque todos aquellos que han pasado por la Secretaría de Organización están imputados o en prisión", ha añadido Fúnez.

De esta forma se ha hecho eco de la información que publica hoy El Confidencial sobre Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del partido desde julio de 2025, que utilizó durante años una estructura societaria administrada por testaferros que fue diseñada para eludir el pago de impuestos. La trama contaba con ramificaciones en Reino Unido y Costa Rica y fue concebida para ocultar por completo la identidad del dirigente socialista, según ese diario.