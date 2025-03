El PP acusa al Gobierno de "pisotear" a las víctimas por el rechazo de Fiscalía a reabrir el 'caso Miguel Ángel Blanco'

Bolaños responde que los 'populares' incumplen el pacto contra el terrorismo por usarlo como arma política

El senador del PP Alfonso Serrano ha acusado al Gobierno de "trocear y pisotear" la memoria de las víctimas por la oposición de la Fiscalía a reabrir el 'caso Miguel Ángel Blanco' para los ex jefes de ETA, a lo que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le ha contestado afeando a los 'populares' que incumplan el pacto por el que ambos partidos se comprometieron a no usarlo como arma política.

"Mire a Marimar Blanco y responda una pregunta muy clara: ¿Comparte usted que no se debe de juzgar a quienes instigaron el asesinato de su hermano, como determina la Fiscalía, que depende de ustedes?", ha planteado Serrano, en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Senado.

El 'popular' ha recordado que la decisión adoptada por la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, se opone a lo manifestado por la mayoría de los fiscales del orden penal de la sede judicial, que abogaron por apoyar los recursos de casación de las acusaciones populares, que pedían reabrir el caso para determinar la implicación en este crimen de los ex jefes de ETA de la época.

De la misma forma, ha recordado que el Parlamento Europeo "ha recomendado investigar los asesinatos de ETA como crímenes de lesa humanidad" por "su naturaleza imprescriptible".

Con todo, Serrano ha querido saber si este "es el precio que le pagan a Bildu por su apoyo", "no reabrir esta investigación o los 300 crímenes pendientes" de esclarecer.

"BABEAN MÁS QUE UN EX MINISTRO SOCIALISTA"

En concreto, Serrano ha reprochado al Gobierno que dé "tratamiento de Estado", abriendo la puerta de Moncloa, a "una condenada por enaltecimiento del terrorismo" que "desde su panfleto marcaba objetivos", en alusión a Mertxe Aizpurua. "Terrorista condenada por la que ustedes babean más que un ex ministro socialista delante de un catálogo de mujeres", ha añadido.

Bolaños, por su parte, le ha contestado con "cuestiones técnicas y con cuestiones también políticas". Sobre las primeras, le ha indicado que "la Fiscalía actúa siempre con criterios técnicos y basados en Derecho". A ello ha sumado que el del Ministerio Público "es el criterio de la Audiencia Nacional de hace unos meses".

"Desde el punto de vista político, le voy a recordar un pacto por las libertades y contra el terrorismo que firmamos su grupo parlamentario y el mío, para no hacer del terrorismo nunca una cuestión política. Es decir, lo que usted acaba de hacer con su pregunta", ha apostillado.

Asimismo, ha destacado que el Gobierno va a "seguir reforzando la Fiscalía para que cada vez tenga más medios". "Porque ustedes, en el Partido Popular de Madrid, cuando atacan a la Fiscalía, podría haber gente que pensara que lo que están intentando es que no se persiga el delito", ha deslizado.

Serrano, que ha replicado a Bolaños que los socialistas rompieron primero dicho pacto, ha acusado a la Fiscalía de "favorecer al Gobierno cuando lo necesita o taparlo cuanto tiene problemas". "Para denunciar temas de las residencias en Madrid, ahí está la Fiscalía. Para meterse en las corruptelas de la mujer del presidente, ahí no está la Fiscalía", ha ilustrado.

Además ha advertido de que, en su opinión, "es una situación que se agrava con la dotación de una nueva unidad de crímenes contra la Administración Pública, en la que el fiscal general del Estado, que depende del Gobierno, va a decidir quién investiga casos como por el que está imputado".

"Para eso han dejado ustedes la Fiscalía. Lo que han hecho es trocear y pisotear la memoria de las víctimas con tal de ustedes mantenerse en el poder y pactar con Bildu", ha concluido.

En su turno, Bolaños ha puesto en valor la generación de políticos que "tuvieron como misión acabar con el terrorismo en nuestro país". Se ha referido al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y al ex ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, pero también al ex presidente Mariano Rajoy, del que ha resaltado su "grandeza" por decir que el alto el fuego definitivo con ETA se había logrado sin pagar "ningún precio político y que felicitaba al Gobierno de Zapatero".

"Esa grandeza a usted, señor Serrano, no es que le falte, es que carece por completo de ella, porque su intervención ha sido lamentable", ha remachado, recibiendo una larga ovación de la bancada socialista.