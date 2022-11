El PP acusa al Gobierno de "querer desenterrar el NO-DO" con la idea de reservar espacios para información pública

Tellado acusa a Sánchez de "cruzar todos los límites de la democracia": "El PP no permitirá que se vulnere el derecho a la información"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha desdeñado este jueves la idea que ha lanzado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, de que los medios de comunicación reserven espacios para la información pública, acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "querer desenterrar el NO-DO". Posteriormente ha aclarado que se trataba de una idea lanzada en una charla informal

En un mensaje en el perfil oficial del partido en Twitter, recogido por Europa Press, los de Alberto Núñez Feijóo se han hecho eco de las manifestaciones que ha lanzado Isabel Rodríguez este jueves por la mañana en un coloquio sobre los retos de la Portavocía del Gobierno, vinculando este mensaje con pretender "la vuelta del NO-DO".

En este contexto, los 'populares' han adjuntado el vídeo de Isabel Rodríguez en el que planteaba que los medios de comunicación reserven un espacio para la información pública, como el que se destina a los servicios meteorológicos en los informativos, que vaya más allá de los "intereses sesgados".

"El Gobierno de Sánchez quiere desenterrar el NO-DO", ha agregado el PP en su mensaje contra estas declaraciones de la ministra portavoz en el seno de un coloquio. Posteriormente, un portavoz del ministerio de la Presidencia del Gobierno ha aclarado que las manifestaciones de Isabel Rodríguez no se tratan de una propuesta formal del Ejecutivo, sino una idea lanzada en una charla informal.

HA CRUZADO LOS LÍMITES DE LA DEMOCRACIA

Asimismo, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, también ha comentado en un mensaje de Twitter estas declaraciones de Isabel Rodríguez, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de "cruzar todos los límites soportables y admisibles en una democracia".

"El PP no permitirá que se vulneren la libertad de prensa y el derecho a la información", ha proclamado Miguel Tellado, agregando con ironía la famosa frase de Pedro Sánchez del "no es no".

De hecho, el dirigente 'popular' también ha bromeado con que esta idea sería para "que todos los españoles vean" que el Gobierno hace "cosas chulísimas".

"MARLASKA DEBERÍA HABER DIMITIDO HACE HORAS"

Por otra parte, sobre la tragedia de Melilla, Tellado ha asegurado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska "debería haber dimitido ya hace horas" y si no lo hace, "Sánchez debe cesarle" o estará asumiendo todas las responsabilidades que ha incumplido el titular de Interior.

Según ha dicho, Marlaska "ha mentido a todos los españoles, ha dañado la reputación internacional de España y por respeto a sí mismo debería dimitir", ya que se trata de "hechos graves" que afectan a los derechos humanos y se han ocultado a la sociedad española.

Een una entrevista en la Cadena Cope, que ha recogida Europa Press, Tellado ha afirmado que el Gobierno "está dividido, descontrolado, hipotecado y en su fase final". "Los barones del PSOE piden a Sánchez que no se pase por sus territorios porque les perjudica y tratan de decir que son socialistas pero no son de Sánchez", ha apostillado., para añadir que Pedro Sánchez se ha convertido en un problema "añadido" para los españoles.

SÁNCHEZ NO ENCUENTRA "QUIEN LE ENCABECE LA CANDIDATURA EN MADRID"

Sobre el cabeza de cartel del PSOE en Madrid, ha asegurado que Sánchez "no encuentra quién le encabece la candidatura en Madrid tras semanas de descartes" y de escuchar "yo no quiero, yo tampoco y el otro no sé qué".

En cuanto a los fondos europeos, el responsable de Organización del PP ha criticado la "caótica, ineficaz y soberbia" en su gestión y ha afirmado va a salto de mata, con la lengua fuera y presionado por la UE".

Además, ha subrayado que del Perte del automóvil eléctrico dotado con 2.900 millones solo se han ejecutado 900 y recuerda los problemas de las comunidades para acceder a la herramienta informática habilitada por el Ministerio de Hacienda para que incluyeran la información sobre los fondos. Dicho esto, ha indicado que la comisión de coordinación que dirige María Jesús Montero con las ccaa para la gestión de los fondos solo se ha reunido tres veces y la última fue en agosto de 2021.