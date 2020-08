El PP acusa a Podemos de abrir una "persecución" contra el Rey emérito para no hablar del Covid-19 ni del 'caso Dina'

Maroto critica que haya alcaldes del PSOE "haciendo el caldo gordo" a Podemos al querer quitar el nombre Juan Carlos I a calles y avenidas

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP en el Senado, Javier Maroto, ha acusado este jueves a Podemos de iniciar una "persecución" contra el Rey emérito, a pesar de que no está imputado ni inmerso en ninguna causa, para que no se hable de su "chapuza" sanitaria en la gestión del coronavirus ni del llamado 'caso Dina' que afecta al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Además, ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no "pare en seco" al líder morado y permita "ataques" a la monarquía.

"El objetivo que tiene Podemos es hablar mucho del Rey emérito y de la monarquía para no hablar de las cosas que deberían preocupar al Gobierno", ha recalcado Maroto, que ha subrayado que a los españoles lo que les "preocupa" son los rebrotes del coronavirus y cómo afecta el Covid-19 a la economía.

En una entrevista en Cuatro, que ha recogido Europa Press, el dirigente del PP ha defendido que se apliquen a todos las mismas leyes y criterios y ha destacado que en la investigación de la Fiscalía abierta al Rey emérito "no hay ninguna sentencia ni ninguna acusación".

Tras subrayar que el PP defiende que la ley sea "igual para todos", ha señalado que se está llevando a cabo una "persecución" contra Juan Carlos I "como si hubiese un asunto sentenciado, firme y estuviese absolutamente claro" lo que ha ocurrido.

Dicho esto, ha señalado que el Rey emérito tiene "más claros que oscuros" como otras personalidades y figuras históricas que han ocupado puestos relevantes, por lo que ha recriminado a Podemos que "oculte" su legado y "solo quiera poner el foco en una parte" con el objetivo de "derribar" el sistema de la monarquía parlamentaria.

En este punto, ha resaltado que si el PP gobernase habría explicado la labor que ha realizado la Monarquía, una institución "moderna" y una "herramienta verdaderamente útil" y "fundamental para el desarrollo" de España. Según ha dicho, su partido defendería tanto la figura "histórica" del Rey emérito como la del actual monarca Felipe VI.

RECUERDA QUE TAMPOCO HAY SENTENCIA EN EL 'CASO DINA'

El portavoz del PP en el Senado ha asegurado que a Podemos también se le investiga por el caso de su asesora Dina Bousselham, un asunto sobre el que no hay "sentencia firme". "Este asunto afecta al jefe de Podemos, a Pablo Iglesias por una conducta profundamente machista: quitarle a una chica la tarjeta del móvil porque cree que así la protege y de paso, montar una trama", ha manifestado.

Maroto ha señalado que a Iglesias le "molesta" que se hable de ese caso porque "no hay sentencia" y ha recalcado que lo mismo ocurre con el Rey emérito. "Siendo cosas completamente distintas, Podemos podría aplicarse un poquito el cuento a sí mismo y dejar de dar la tabarra todo el verano con este tema", ha enfatizado.

El dirigente del PP ha recalcado que la propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dejado claro a Iglesias que Juan Carlos I "no ha huido" y "no tiene ninguna imputación ni ninguna acusación". A su entender, lo que intenta Podemos es poner el foco en la monarquía en su conjunto hablando de una institución "que no es transparente" para pedir el "cambio de régimen en España" y pasar a una República.

SÁNCHEZ DEBERÍA "PARAR EN SECO" A PODEMOS

Una vez más Maroto ha afirmado que Sánchez defiende la monarquía "con la boca pequeña" porque, aunque "respeta" la Constitución, debería "parar en seco a Podemos y a Pablo Iglesias" y no permitir "ataques" a la institución.

Ante el hecho de que Unidas Podemos y cinco fuerzas independentistas y nacionalistas vayan a pedir la comparecencia de Pedro Sánchez y Carmen Calvo sobre este asunto, ha avisado que el PP se va a centrar en "descubrir" lo que está haciendo Podemos, que está "encantado" con lo que ha pasado este verano.

"Les ha tocado la lotería hablando todo el rato del Rey emérito porque así no hablan de las chapuzas que han hecho durante la crisis sanitaria", ha enfatizado, para subrayar que Iglesias era responsable de las residencias de mayores y tiene una "gestión nefasta en su expediente". De la misma manera, ha dicho que tampoco se está hablando de la gestión económica, sobre todo lo que está ocurriendo en materia turística.

Por eso, ha reiterado que a Podemos le interesa que este asunto esté en el foco informativo. "Podemos está chiflado con todo lo que está pasando porque tiene el bombo para darle todo el rato y hablar de un asunto que evita que se hable de lo que a ellos les molesta, que es su gestión y sus crisis internas en el Gobierno de Sánchez", ha aseverado.

"ALCALDES DEL PSOE HACIENDO EL CALDO GORDO A PODEMOS"

Ante la iniciativa que ya están promoviendo algunos regidores de cambiar el nombre a calles y avenidas llamadas Juan Carlos I, el portavoz del PP en Senado ha criticado estar centrados ahora en este asunto y que el PSOE siga esa línea también.

"Aquí hay concejales y alcaldes del Partido Socialista en toda España haciéndole el caldo gordo a Podemos, votando a favor de quitar la calle al Rey emérito y haciendo que el tema del verano sea éste cuando realmente al PP nos preocupa más lo que pasa con la economía y la sanidad en este país, como a la mayoría de españoles", ha resaltado.