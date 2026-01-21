El PP acusa a Puente de querer fijar un "relato exculpatorio" del accidente y le envía una carta pidiendo expolicaciones

Archivo - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, durante una rueda de prensa- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha asegurado este miércoles que el Gobierno no está trasladando información "adecuada" tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). ha señalado que su formación ha enviado una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, exigiéndole explicaciones, dado que, a su juicio, se está intentado establecer un "relato exculpatorio".

"La mejor manera es, con transparencia, contar toda la información que se tiene y no planteando la ley del silencio o impidiendo que se puedan solicitar esas explicaciones", ha declarado Bravo, que cree que debería ser el propio ministro el que saliera a comparecer para dar aclaraciones al conjunto de los españoles. Es más, ha recalcado que es "necesario" que el presidente de Adif "dé algún tipo de explicación".

En una rueda de prensa en la sede del PP, Bravo ha justificado esta petición de información tras las "respuestas contradictorias" del Gobierno en las últimas horas, las "rectificaciones con la velocidad en algunos tramos o la "filtración" de la conversación del maquinista que recoge la caja negra.

Además, ha indicado que desde que se produjo el descarrilamiento de trenes en Adamuz, se ha producido otra colisión con otra víctima mortal en Rodalies el Gélida (Barcelona) y la suspensión del servicio en toda Cataluña, al tiempo que se ha convocado una huelga general por los maquinistas. "Hemos visto también cambios de versiones del ministro, y esto es muy grave", ha enfatizado.

Bravo también ha señalado que, sin pasar por el Consejo de ministros que se celebró este martes, el Gobierno reducía la velocidad de algunos tramos del AVE antes de conocer el nuevo descarrilamiento en Barcelona. "La falta de transparencia está añadiendo gravedad a los accidentes de estas horas. Los ciudadanos se sienten desprotegidos e inseguros", ha manifestado.

"RESPUESTAS CONTRADICTORIAS" Y "ALARMA GENERADA EN LA SOCIEDAD"

Por eso, ha señalado que el PP se ha dirigido por carta al ministro de Transportes para trasladarle "la preocupación por la gestión de las infraestructuras" en España y "por la forma en que el Gobierno está atendiendo la emergencia".

"La falta de previsión, las respuestas contradictorias del Gobierno y, sobre todo, la alarma generada en la sociedad que ya tiene miedo a utilizar uno de los servicios públicos que mejor funcionaban hasta hace siete años requiere de respuestas y las pediremos", ha abundado.

Bravo no ha descartado la exigencia de responsabilidades al Gobierno más adelante. "Ya habrá tiempo para pedir responsabilidades políticas por lo sucedido", ha afirmado, para agregar que lo urgente es que el Ejecutivo explique qué ha pasado y que garantice que "no va a volver a pasar" una tragedia como la de Adamuz.

REACCIÓN MÁS DURA DEL GOBIERNO DE AYUSO

En 'Génova' no descartan pedir responsabilidades al ministro y presentar iniciativas en el Parlamento, pero quieren ir paso a paso, haciendo hincapié en que el PP quiere actuar de manera "diferente" y están siendo "razonables", según fuentes de la formación. A su entender, el Gobierno debe salir ahora a dar "la cara" y advierten que tampoco pasa nada por "pedir disculpas", añaden desde la cúpula del PP.

La reacción de la cúpula de Feijóo ha sido más prudente que la del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso. Así, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado contra el "caos en la gestión" del ministro de Transportes y ha exigido que el Gobierno de la nación asuma responsabilidades.

UNA "LECCIÓN DE PRUDENCIA": "NO SOMOS EL PARTIDO DEL PÁSALO"

Ante los medios de comunicación, Bravo ha señalado que el PP ha dado "una lección de prudencia", a pesar de que, según ha recalcado, no ha "recibido ninguna información sobre la situación por parte de ningún miembro del Ejecutivo".

"Y lo hemos hecho así porque para ser el Gobierno que España merece debemos ser la oposición que los españoles necesitan. Hemos intentado hacerlo con serenidad, sin hiperbolizar nuestras reacciones. No somos el partido del 'pásalo' ni de las manifestaciones al grito de asesinos. No, no somos como ellos", ha aseverado, para reiterar que eso es compatible con la exigencia de respuestas de un Gobierno "desbordado".

Tras asegurar que estos primeros días han mantenido "un silencio respetuoso como procedía, sobre todo por respeto a las víctimas", ha indicado que su partido aspira a no ser como el PSOE para poder decir "con toda claridad" que lo harán "mejor" que ellos cuando tengan la responsabilidad de gobernar España. "La prioridad del Gobierno no puede ser establecer un relato expulpatorio. La prioridad debe ser atender a las víctimas e informar a los ciudadanos", ha manifestado.

Según Bravo, el Gobierno debe ofrecer la información que tenga, "apunte a quien apunte, lo más rápido posible y la integridad de toda la información". "Trabajaremos sin descanso para que se conozca la verdad de la tragedia y de la situación real de nuestras infraestructuras", ha advertido.

LE AFEA QUE ANUNCIARA QUE EL AVE ALCANZARÍA LOS 350 KM/H

En su comparecencia, Bravo ha recriminado a Puente que anunciara que el AVE a Barcelona alcanzaría los 350 kilómetros por hora conociendo "las alarmantes estadísticas sobre siniestralidad ferroviaria", la petición de los maquinistas de "bajar la velocidad", "las vibraciones en los trenes y otras incidencias, "los recortes en el manteniendo de las infraestructuras" y, "en suma, el deterioro de la red". "El Gobierno tiene que dar muchísimas explicaciones", ha resaltado.

El vicesecretario del PP también ha interpelado al Gobierno por qué no actuó antes de los dos descarrilamientos, cuando los maquinistas llevaban meses advirtiendo de los problemas: "Si el estado de las vías en nuestro país obliga a reducir la velocidad, porque no es seguro a la que venían circulando, ¿por qué se hace ahora y no antes de que hubiera fallecidos?", ha preguntado.

En cuanto a la huelga convocada por los maquinistas, ha señalado que este colectivo no se merece que un ministro "diga que se movilizan por su estado anímico". "Se movilizan porque han cumplido y el Gobierno no les ha hecho caso hasta que han fallecido dos profesionales. De verdad que no se lo merecen", ha exclamado.

LO QUE DICE LA MISIVA DE BRAVO AL MINISTRO

En la carta de Bravo al ministro, hace alusión a la "enorme preocupación" que comparte la sociedad española, "especialmente ante la noticia conocida esta tarde acerca de la reducción de velocidad en la línea del AVE Madrid-Barcelona".

"Debe tener en cuenta que es totalmente contradictoria con la que usted mismo anunció hace unos meses, cuando fijó como objetivo incrementar la velocidad a 350 km/h", asegura, recordando que el 8 de agosto de 2025, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios solicitó a ADIF la reducción de velocidad en algunos tramos, entre los que se encontraba el de Adamuz, por "baches", "garrotes" o "descompensación en la catenaria".

Bravo dice al ministro que comprenderá "la inquietud que esta decisión ha provocado", por lo que pide que el Gobierno "comparezca de forma inmediata para explicar las razones por las que ha adoptado esta medida en este momento".

"Estoy convencido de que comparte que los ciudadanos tienen todo el derecho a recibir las explicaciones oportunas. Por eso, en las actuales circunstancias creo que debería ser especialmente sensible a esta solicitud", finaliza la misiva, que ha recogido Europa Press.