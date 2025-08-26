El PP acusa a Sánchez de "burlarse de los españoles" al encargar a María Jesús Montero una comisión anticorrupción

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ofrece declaraciones a los medios tras la reunión de la Diputación Permanente, en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Ester Muñoz afirma que el "Gobierno más corrupto de la democracia" no puede liderar un plan anticorrupción

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha acusado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de "burlarse de todos los españoles" al colocar a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, al frente de una comisión interministerial para luchar contra la corrupción.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de esta comisión para impulsar y coordinar el plan de lucha contra la corrupción que puso en marcha el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el estallido del caso que afecta al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Un plan que recoge las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Comisión Europea.

En una rueda de prensa este mediodía durante la Diputación Permanente del Parlamento, Muñoz ha cargado contra el nombramiento de la ministra de Hacienda por haber sido consejera "del mayor Gobierno corrupto de una comunidad autónoma", en referencia a la Junta de Andalucía del caso de los ERE, y por haber formado parte "de un Gobierno en el que se han contratado prostitutas y que se han amañado contratos", por el 'caso Koldo? y el exministro José Luis Ábalos.

También ha recordado que el presidente del Tribunal Económico Administrativo (TEAC) adscrito al Ministerio de Hacienda, José Antonio Marco Sanjuán, acabó dimitiendo tras ser acusado de cobrar sobornos a cambio de archivar casos fiscales.

PARECE UN CHISTE

"Si no fuera tan grave parecería un chiste y una burla", ha apostillado la portavoz parlamentaria, quien ha asegurado que el actual Ejecutivo central, "el más corrupto de la democracia", no puede liderar ningún plan contra la corrupción.

"El Gobierno de la corrupción, que ha tenido ministros que contrataban a prostitutas, el Gobierno que amañaba contratos, que está de corrupción por arriba y por abajo, que tiene un secretario de organización del partido que sustenta al Gobierno, que hoy duerme en prisión, no puede liderar ningún plan contra la corrupción", ha sostenido

Muñoz ha señalado que cuanta más corrupción se conoce relacionada con el PSOE, el Gobierno o la familia del presidente, Pedro Sánchez, más cesiones hace a sus socios parlamentarios. Según ha esgrimido, el Ejecutivo "cede con todo aquello que sea necesario para permanecer en el Gobierno; no para gobernar porque, de hecho, no gobiernan".

Por tanto, la diputada del PP considera que no hay ningún plan anticorrupción que pueda traer aquí Sánchez que sea creíble, porque "la corrupción está en su casa, en su partido y en su Gobierno". "Y, por lo tanto, el único plan anticorrupción que piden y quieren los españoles es una convocatoria electoral", ha concluido.