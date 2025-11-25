El PP acusa a Sánchez de buscar un "relato para deslegitimar" a los jueces ante el futuro "oscuro" del PSOE y su familia

La portavoz del grupo parlamentario Popular, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Muñoz ve "continuista" el no (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender generar un "relato para deslegitimar" a los jueces que investigan los presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y a su entorno familiar, y que "más pronto que tarde" pueden darle "varios disgustos".

"Este es el relato que está intentando instalar el Gobierno en España, porque el futuro judicial de Pedro Sánchez, de su Gobierno, de su partido y de su familia es, cuanto menos, oscuro. Ya están preconstituyendo que todas esas sentencias no van a ser justas, sino que van a ir a atacarles porque son progresistas", ha declarado. Muñoz.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha dicho que lo que está ocurriendo "va más allá de la sentencia contra el fiscal general del Estado". "Esto va de preconstituir un relato en el que todos aquellos que juzgan al Gobierno de España están intentando hacer un golpe judicial", ha apostillado.

"DANTESCO" EL COMPORTAMIENTO DEL GOBIERNO

Muñoz ha señalado que es "dantesto" lo que están viendo por parte del Gobierno tras el fallo del Supremo condenando a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos y ha criticado que haya ministros que realizan declaraciones cuando "no tienen ni idea" de cuestiones jurídicas". "Muchos han dicho que les avergüenza el fallo sin habérselo leído. Es algo que sorprende", ha enfatizado.

La dirigente del PP ha censurado que se hable de "jueces fascistas" que condenan a García Ortiz por "ser progresista y por ser buena persona". "Pero es que muchos de los ponentes de esta sentencia también condenaron a Urdangarín y también formaron parte de las sentencias de Gürtel", ha resaltado, para añadir que son jueces "totalmente imparciales" que han juzgado casos distintos que han afectado a la Casa Real o al Partido Popular.

También ha criticado que se diga que se condena a García Ortiz "por decir la verdad" cuando "se le ha condenado por revelar datos reservados, que es un tipo penal que viene en el Código Penal". "En España no se condena a nadie por decir la verdad. A la gente en España se le condena cuando cometen delitos, que es distinto", ha aseverado.

Al ser preguntada por las declaraciones del ministro Oscar López y la vicepresidenta Yolanda Díaz aludiendo a lo que dijo en su día el expresidente José María Aznar ('el que pueda hacer que haga'), Muñoz ha reiterado que los portavoces de Pedro Sánchez "intentan instalar ese relato de que hay unos jueces fascistas que atacan al Gobierno porque es progresista y buena gente". "Me niego a comentar las tonterías de Óscar López", ha apostillado después.

También ha criticado las manifestaciones de Yolanda Díaz animando a la movilización para defender la democracia y le ha recalcado que la democracia "se defiende cuando el imperio de la ley está por encima de todos". "Defender la democracia es que los jueces hagan su trabajo con independencia de a quién juzguen", ha resaltado.

"CONTINUISTA" EL NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Además, Muñoz ha calificado de "absolutamente continuista" el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ya que, según ha dicho, "es de la absoluta confianza" de la exministra de Justicia Dolores Delgado y del fiscal general saliente, Álvaro García Ortiz.

"Y lo que nos estamos preguntando los españoles hoy es si esta nueva fiscal general del Estado, si el presidente del Gobierno le pide que cometa delitos para atacar a rivales políticos, también lo va a hacer", ha enfatizado.

Muñoz ha indicado que el PP habrá que ver "cómo se comporta la nueva fiscal General del Estado" y ha recordado que defendió "en su trayectoria la ley del 'solo sí es sí'". A su entender, es un perfil que "no se aleja en absoluto" de lo que el presidente del Gobierno "ha elegido hasta ahora".

La dirigente del PP ha señalado además que "el sanchismo ha entrado en una nueva fase de miedo y de nervios" porque están viendo que "algunos de los implicados que han sido personas muy importantes y muy relevantes, están viendo su horizonte muy oscuro" y "empiezan a hablar".

Además, ha criticado las declaraciones del ministro Félix Bolaños asegurando que en el PSOE hay "mucha gente honrada" porque eso "deja en peor situación a Sánchez": "Si supuestamente hay tantos socialistas honrados, ¿cómo es posible que escogiera dos corruptos para dirigirlos a todos?", se ha preguntado.