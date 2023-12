El PP acusa a Sánchez de "colonizar" las instituciones tras "colocar" a su exsecretario de Comunicación en Efe

'Génova' pide revisar el nombramiento y recuerda que el Supremo y el CGPJ han cuestionado el del Consejo de Estado y el del fiscal general



MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "colonizar" las instituciones tras "colocar" a su exsecretario de Comunicación Miguel Ángel Oliver como nuevo presidente de la Agecia Efe. Tras denunciar la "ocupación con afines" de las instituciones, ha exigido revisar este nombramiento y ha anunciado que pedirá explicaciones parlamentarias.

Moncloa avanzó este miércoles que llevará este nombramiento al próximo Consejo de Ministros en sustitución de Gabriela Cañas. Oliver (Madrid, 1963), que cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación, fue secretario de Estado de Comunicación durante la primera etapa del Gobierno de Pedro Sánchez, entre 2018 y 2021.

Fuentes del PP han señalado que el hecho de que Sánchez "coloque al exresponsable de información de Moncloa al frente de una Agencia de información pública demuestra, no solo su interés por utilizar los medios de titularidad estatal en beneficio personal, sino que además ha renunciado siquiera a hacerlo con el más mínimo disimulo".

Según los 'populares', la agencia Efe "pasa a ser otra institución a la que el PSOE le coloca un sello sanchista". "Resulta muy vergonzante observar cómo Sánchez ocupa con afines todas las instituciones que Feijóo planteó despolitizar con perfiles independientes en el Plan de Calidad Democrática", ha indicado las mismas fuentes.

"INTERÉS PARTIDISTA EN LOS NOMBRAMIENTOS"

Así, el PP ha señalado que la designación de la presidenta del Consejo de Estado, la exministra socialista Magdalena Valerio, "no fue adecuada para el Tribunal Supremo" y que el nombramiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, "no lo fue para el CGPJ". Es más, ha indicado que en la designación de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal de Sala "hay desviación de poder", según las mismas fuentes.

Según el PP, en el nombramiento del presidente de Efe "hay el mismo interés partidista que hubo en esos nombramientos o metiendo a dos altos cargos de Moncloa en el Tribunal Constitucional, a una ministra en la Fiscalía General del Estado, o al jefe del aparato demoscópico de Ferraz al frente del CIS".

"El sanchismo de nueva generación sigue avanzando en su colonización institucional, poniendo en riesgo del prestigio de entidades que son marca España como es la Agencia Efe", han subrayado las mismas fuentes.

ANUNCIA QUE PEDIRÁ EXPLICACIONES

Por todo ello, el PP ha solicitado que el Gobierno "revise ese nombramiento y que cese en su estrategia de supeditar el interés de los medios públicos a las necesidades orgánicas del PSOE", según fuentes de la formación.

Los 'populares' han avanzado además que pedirán explicaciones en el ámbito parlamentario por este nombramiento. "Y si no revisamos nuestras relaciones con las direcciones de los medios públicos será por respeto a los profesionales que sufren las consecuencias de una dirección partidista", han agregado.

Según el PP, este nombramiento de Oliver "perjudica de igual manera a los trabajadores de la Agencia Efe, puesto que pondrá en cuestión su profesionalidad al estar a las órdenes de un comisario político de Sánchez". "Toda nuestra consideración para los trabajadores de EFE y RTVE", han concluido las citadas fuentes.