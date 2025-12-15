El PP acusa a Sánchez de dar un "mitin" en Moncloa: "Su balance es corrupción, parálisis y retroceso para las mujeres"

1036289.1.260.149.20251215155908 La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del PP, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de comparecer ante los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa para ofrecer un "mitin" y ha dicho que su balance del 2025 se puede resumir en "corrupción", "parálisis" y "retroceso para las mujeres".

Así se ha pronunciado después de que Sánchez haya asegurado en su balance del año que la "la corrupción sistémica" se acabó con la salida del PP de Moncloa en 2018 y que no hay financiación irregular en el PSOE. Tras asegurar que su intención es agotar la legislatura, ha presumido de "contundencia" tanto contra la corrupción como contra los casos de acoso sexual que se han conocido, subrayando que el PP no puede dar "lecciones".

Gamarra ha afirmado que el balance que ha hecho Sánchez de este 2025 no es el que los españoles merecen. "El balance se puede resumir en tres palabras: corrupción, por todos los casos que le afectan; parálisis, por su incapacidad de aprobar leyes, y retroceso para las mujeres", ha enfatizado.

La dirigente del PP ha subrayado que ese "mitin" que ha ofrecido Sánchez en el Palacio de la Moncloa es "insuficiente" y ha dicho que "tiene que rendir cuentas en el Parlamento". Por eso, ha retado a Sumar a apoyar la petición del Grupo Popular para que Sánchez comparezca ante el Pleno del Congreso antes de fin de año para dar cuenta de la "corrupción sistémica" que hay en su entorno.

"Menos palabras y más hechos. Menos de boquilla y más actuar políticamente", ha espetado a la vicepresidenta Yolanda Díaz, subrayando que tiene la "oportunidad" de apoyar esa solicitud de PP en la Mesa del Congreso, que se reúne este martes.

"SÁNCHEZ, EL ENCUBRIDOR DE LA CORRUPCIÓN"

Gamarra ha indicado que este año Sánchez ha sido "el encubridor de la corrupción" porque "encubrió" a su exministro José Luis Ábalos; a su hermano David Sánchez; al exsecretario de Organización de PSOE Santos Cerdán; al exasesor de Moncloa Francisco Salazar --tras las denuncias de acoso sexual--; al que fuera fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz; o a su mujer Begoña Gómez.

También le ha acusado de "tapar" los "chanchullos de las primarias" del PSOE y de ser el "encubridor de todos aquellos que se bajaban la bragueta en Moncloa para acosar a las mujeres de su propio partido".

Por eso, ha criticado el "mitin" de Sánchez en su "búnker" de Moncloa, que es "la zona cero de la corrupción" y "la zona cero del machismo" porque, según ha dicho, "nadie puede obviar ni olvidar que es en Moncloa donde se han producido esos abusos sexuales que han sido denunciados".

Además, Gamarra ha pedido explicaciones al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por las informaciones publicadas en 'El Debate' y 'El Confidencial' que le involucran en el presunto rescate irregular de la compañía aérea venezolana Plus Ultra por 53 millones de euros.

"Zapatero tiene que dar explicaciones de las esas reuniones y su contenido en caminos sin cobertura", ha subrayado, en relación que mantuvo con el presidente de Plus Ultra antes de su detención. Según ha dicho, "la corrupción ya no solo apunta a quien preside este Gobierno, sino también al ex presidente Zapatero". Fuentes del PP no descartan que el PP pueda citar al expresidente en la comisión del 'caso Koldo' del Senado.

"LA LEGISLATURA HA TERMINADO"

La vicesecretaria de Regeneración del PP ha criticado que Sánchez emplee la palabra "contundente" para presumir de su actuación contra la corrupción o contra el machismo. "Pero si Pedro Sánchez es el origen de toda la corrupción, la contundencia sería la dimisión porque todo empieza y todo termina en él", ha señalado, para situarle en el epicentro de "todas las tramas" que afectan al PSOE y al Gobierno.

Gamarra ha recriminado que Sánchez diga que comienza "la segunda parte de la legislatura" cuando "ha terminado". A su entender, la legislatura "se ha convertido en un mero ejercicio de resistencia de Pedro Sánchez" pero "no hay capacidad ni para resolver los problemas de los españoles.

La vicesecretaria del PP ha criticado que no quiera convocar elecciones ya y dar la palabra a los españoles cuando "la responsabilidad política del presidente escala cada día". "Lo que todos tenemos claro es que cuando finalice esta semana habrá nuevos casos, habrá nuevos detenidos, habrá nuevos investigados", ha aseverado.

NUEVO ABONO TRANSPORTE: "A VER EN QUÉ SE CONCRETA"

Al ser pregunta por el anuncio de Sánchez en su balance de aprobar un abono transporte único que incluya cercanías, metro, bus y media distancia, Gamarra no ha entrado a valorar la iniciativa a la espera de tener más datos.

"Vamos a ver en qué se concreta esta iniciativa. Yo creo que no es la primera vez que promete algo así", ha manifestado en su comparecencia ante los medios tras el comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.