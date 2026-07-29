El PP acusa a Sánchez de gobernar contra las convenciones democráticas y promete limpiar unas instituciones "podridas"

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar gobernando contra las convenciones democráticas y de ahí que su partido aspire a que su líder, Alberto Núñez Feijóo, llegue al Palacio de la Moncloa para reconstruirlo "absolutamente todo" y "rescatar, limpiar y blindar" unas instituciones que, a su juicio, están "podridas".

Así lo ha puesto de manifiesto durante la clausura de las Jornadas sobre los retos de la España actual organizadas por el PP en el Congreso, donde ha defendido la necesidad de que Feijóo se haga con las riendas del país tras ocho años de gobierno socialista que han dado como resultado que España esté "mucho peor" ahora que en 2018, pese al balance "triunfalista y megalómano" que Sánchez hizo este martes del curso político.

Un Sánchez que, según ha comentado el dirigente del PP, le recordó a los tiempos de aquel José Luis Rodríguez Zapatero que decía que la economía española estaba "en la Champions League de la economía mundial".

Pero lo cierto, ha insistido, es que España está "mucho peor" que cuando Sánchez llegó al poder por tres razones: porque el presidente "nunca" ha tenido un proyecto de país, porque su Gobierno nació "en alianza perpetua con los enemigos de España" y porque Sánchez lidera un movimiento "repleto de corrupción que se ha extendido por todas las áreas del Gobierno".

VIVIENDA, INFRAESTRUCTURAS, MIGRACIÓN...

Con este escenario, Tellado sostiene que el reto del PP es reconstruirlo "absolutamente todo" y poner fin a un Gobierno que ha actuado "a golpe de improvisación, chantajes y mordidas", lo que, según ha lamentado, ha dejado "unas grietas enormes" en asuntos tan importantes como la vivienda, las infraestructuras o la política migratoria.

En concreto, el 'número dos' del PP ha criticado que el Gobierno haya sido "incapaz" en estos años de construir vivienda, de favorecer la inversión o al menos ofrecer seguridad jurídica para que otras la hagan, lo que ha provocado que actualmente el mercado esté "completamente destrozado" y, por ende, que los proyectos vitales de millones de familias estén aplazados.

En materia de infraestructuras, Tellado ha denunciado que todo funciona peor" ahora respecto a ocho años atrás, pero lo ha enmarcado en la normalidad teniendo en cuenta que el Ministerio de Transportes ha estado en manos de una organización "criminal" primero, en referencia a José Luis Ábalos, y de un "sectarismo incompetente", después, en alusión al actual titular, Óscar Puente.

El dirigente del PP también ha cuestionado la política migratoria "absolutamente disparatada" de Sánchez, el "cada día más colapsado" sistema sanitario, el sistema eléctrico, la seguridad, el empleo y la falta de planes nacionales para los actuales desafíos internacionales.

EL "CAPRICHO" DE SÁNCHEZ Y LA "INDECENCIA" DE ARMENGOL

En la lista de agravios de Sánchez, Tellado también ha citado que al presidente del Gobierno no le haya temblado el pulso en "dividir" a la sociedad españoles para mantenerse en el poder encabezando unas de esas facciones y que esté gobernando desde el principio "contra el propio Parlamento".

Tellado ha censurado no sólo que el Gobierno lleve toda la legislatura sin haber iniciado el trámite de los Presupuestos, sino que haya "usado" a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para "boicotear" la actividad parlamentaria. En concreto, ha criticado que hasta 60 leyes del PP que podrían tener el apoyo necesario para ser aprobadas estén aún en el "congelador" por el "capricho" de Sánchez y la "indecencia" de Armengol.

"Sánchez ha decidido gobernar contra el Legislativo y contra todas las convenciones democráticas de España, y atacando al Poder Judicial", ha denunciado Tellado, para quien la tarea que tiene el PP por delante "no es cambiar a un Gobierno malo por uno mejor", sino "provocar un cambio de época" y desplegar "la agenda reformista mas ambiciosa desde la Transición" española porque, según sus palabras, los cimientos de las democracia están "muy dañados".

Se trata, según ha explicado, de una misión de "reconstrucción nacional" porque "ninguna vivienda ni infraestructura se puede sostener sobre instituciones podridas, como pretende Sánchez". "Nada funciona sin instituciones fuertes, sin separación de poderes y sin un Gobierno volcado en blindar la convivencia democrática", ha defendido.

Tellado ha concluido poniendo en valor que el PP no sólo tiene "equipo y proyecto" sino también un líder "preparado" para encarar el reto de "coger el timón" del país. Pero, sobre todo, tiene, ha añadido, la obligación de ganar las próximas elecciones "con contundencia" para garantizar dar a España un Gobierno "capaz, honrado y honesto" que se encargue de la reconstrucción nacional". "Y el PP no le puedo fallar al país", ha aseverado.