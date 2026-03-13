El PP acusa a Sánchez de "hacer caja" con la inflación y buscar un rédito personal con su enfrentamiento con Trump

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra.- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha criticado que el Gobierno no haya tomado medidas para paliar la subida del combustible mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hace caja" con la inflación. "Cada día que pasa, no sólo pierden los españoles, sino que la caja de Sánchez también crece", ha afirmado.

La dirigente del PP ha pedido la puesta en marcha de "ayudas" centradas en la rebaja de impuestos, "a través de IRPF" y de los gravámenetes "que afectan a la gasolina o que pueden afectar a la generación eléctrica" tras el bloque del estrecho de Ormuz, por el que transita el 20 por ciento del petróleo mundial.

Una rebajas fiscales que suponen un ahorro de "en torno a 900 euros al año" por familia, según los cálculos de la dirigente 'popular', y que incluyen un descenso del IVA a la gasolina del 21 al 10 por ciento."¿Por qué el Gobierno todavía no ha hecho nada?", se ha preguntado Gamarra, durante una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press.

Gamarra ha acusado a Sánchez de "decir una cosa a los españoles" y "hacer exactamente la contraria" por la "actividad" que "sigue habiendo" en las bases militares de Rota y Morón, y por enviar la fragata Cristóbal Colón a Chipre sin pasar por el Congreso de los Diputados "como exige la ley".

La dirigente 'popular' ha atacado al jefe del Ejecutivo por hacer "un planteamiento meramente populista" con la guerra en Irán al aprovechar el conflicto para enfrentarse a Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE UU), y buscar un "rédito político" y "personal".

DICE QUE UN GOBIERNO DEL PP CUMPLIRÍA SUS COMPROMISOS SOBRE LAS BASES

Respecto a si el PP permitiría habría permitido el uso de las bases para atacar Irán en caso de estar en el Gobierno, Gamarra se ha limitado a asegurar que cumplirían los "compromisos" de España desde un planteamiento de "diplomacia" y "alineado con Europa", en vez de utilizar la política exterior para "generar conflictos".

También ha añadido que defenderían "que esta guerra tiene que terminar" y haría "un llamamiento a la desescalada", pero no yendo "por libre" sino en el marco de la OTAN y de la Unión Europea.