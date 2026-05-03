El PP acusa a Sánchez de inacción contra el acoso escolar y lleva este martes un foro al Senado para plantear soluciones

Archivo - Niños en el aula en su primer día de clase tras la vacaciones de verano, a 10 de septiembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha denunciado la inacción y la falta de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez para combatir el acoso escolar y ha organizado una jornada el próximo martes en el Senado para ofrecer soluciones ante los "alarmantes datos" que muestran una situación "crítica" en las clases.

Este foro, bajo el título 'Tolerancia cero con la violencia en las aulas' y que se produce días después del Día Internacional contra el Acoso Escolar, busca un "doble objetivo": conocer la realidad de expertos, familias y alumnos, y devolverles "en forma de esperanza para el futuro" su "propuesta y compromiso", han avanzado a Europa Press fuentes 'populares'.

Desde el PP que lidera Alberto Núñez Feijóo han incidido en que un 12,3% del alumnado afirma que hay acoso escolar en su clase y que se evidencia que el 28,2% de casos duran más de un año, además de que el 47,9% de estudiantes no interviene cuando lo presencia, según extraen de un informe de la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR.

Se trata de "alarmantes datos que exponen la crítica situación del acoso escolar", que además "está vinculado en muchos casos al incremento de conductas suicidas en menores", ya que "actualmente se registran 18 casos diarios de conducta suicida juvenil y cuatro intentos activos cada día", han alertado.

"FALTA DE COMPROMISO" DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

El PP ha convocado por ello, y ante "la falta de liderazgo y compromiso del Ejecutivo", varias mesas redondas en la Cámara Alta a iniciativa de la Vicesecretaría de Educación e Igualdad del PP, que dirige Jaime de los Santos, y del Grupo Popular en el Senado para dar voz a sus propuestas contra el acoso.

La primera mesa redonda reunirá a expertos que pueden "ayudar a entender que esta realidad no se circunscribe solo a la adopción de medidas educativas, sino que es preciso contar con el sistema de salud mental, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la propia Justicia", así como a expertos en las nuevas formas de violencia digital.

Por su parte, la segunda mesa acogerá a familias y alumnos que han sufrido en sus vidas el acoso y violencia hacia los menores, porque "sólo" se podrá "abordar la lucha contra este problema desde el compromiso de toda la sociedad", han recalcado las mismas fuentes.

También habrá una entrevista del comunicador Miguel Lago con la familia de Sandra Peña, que presuntamente se suicidó el pasado octubre por sufrir acoso escolar y "cuya generosidad permite hacer de altavoz hacia una sociedad que, a veces, no quiere mirar lo que resulta incómodo o difícil de abordar". Se prevé que al acto asista también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

SÁNCHEZ ANTEPONE LA "CARGA IDEOLÓGICA" A LOS PROBLEMAS REALES

Los 'populares' han advertido de que la situación es "cada vez más preocupante" y han criticado que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes anunciara en abril, "después de siete años de Gobierno socialista", un protocolo marco contra el acoso y el ciberacoso que "llega tarde", "incompleto" y "no garantiza la homogeneidad de actuaciones en las comunidades autónomas".

"Y frente a los críticos datos en educación y la grave situación del acoso escolar, el Gobierno de Sánchez ha preferido centrar su gestión educativa en cuestiones con carga ideológica, derivadas del desarrollo de la LOMLOE, antes que en los problemas reales de la educación", han reprochado las mismas fuentes.

A su juicio, un ejemplo "ilustrativo" son los currículos en los que se recoge que las matemáticas "han de ser impartidas con 'perspectiva de género' mientras el conocimiento matemático de los alumnos se desploma según los informes PISA".

Y el acoso escolar ha sido "otra de las prioridades postergadas", han afeado las fuentes, que han apuntado como muestra de ello el "desinterés del Ejecutivo" con "la falta de compromiso presupuestario", cuestionando el anuncio del Ministerio de que doblará el presupuesto para salud mental y acompañamiento socioemocional en el ámbito educativo, de 5 a 10 millones de euros.

"Teniendo en cuenta los cerca de 30.000 centros educativos de régimen general que hay en España, tocan a 333 euros por centro, algo que no parece una gran solución. Su compromiso con este objetivo es un insulto y continúa siendo ridículo", han rebatido.

Asimismo, desde el PP han sacado pecho de sus diferentes propuestas en las Cortes Generales con el objetivo de "paliar esta situación y luchar y trabajar contra el acoso escolar" pero que el Gobierno "ha ignorado", en las que reclamaban un programa integral para la prevención, detección y atención a los problemas de salud mental y de la conducta suicida, y actuación frente al acoso escolar.