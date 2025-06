El PP acusa a Sánchez de "mentir" y "reventar" la cumbre de OTAN pero no aclara si Feijóo cumpliría el 5% en defensa

Tellado acusa al presidente del Gobierno de buscar un "enemigo exterior" para no hablar de Santos Cerdán o de Ábalos

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, no ha aclarado este jueves si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cumpliría con el 5% del gasto en Defensa si estuviera en el Gobierno y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "engañar" y de viajar a La Haya a "reventar la cumbre de la OTAN", después de firmar la declaración sobre el gasto militar pero luego decir que la "incumpliría".

"Nosotros lo que creemos es que España necesita a un presidente del Gobierno que sea fiable. Los españoles ya saben que Pedro Sánchez no es de fiar y ahora lo saben en Europa y lo saben todos los estados miembros de la organización Atlántico Norte y eso es un grave problema", ha declarado Tellado en los pasillos del Congreso, al ser preguntado expresamente en dos ocasiones si el PP aceptaría el 5% de inversión en defensa.

Poco después en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, se le ha interrogado de nuevo si el PP aceptaría el 5% de inversión en defensa y, en su respuesta, Tellado ha reiterado que España "necesita a un presidente del Gobierno que sea fiable".

"HA BUSCADO LA CONFRONTACIÓN CON EEUU"

A su entender, los españoles "ya saben que Pedro Sánchez no es de fiar y ahora lo saben en Europa y lo saben todos los Estados miembros de la organización Atlántico Norte", algo que, según ha resaltado, es "un grave problema".

Tellado ha afirmado que Pedro Sánchez "busca un enemigo exterior para que haya una cortina de humo y un cambio de foco de lo que ocupa en estos momentos la política nacional" en España. "No quiere hablar de Santos Cerdán, no quiere hablar del señor Ábalos, no quiere hablar de la situación procesal de su mujer ni del fiscal general del Estado", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que Sánchez "prefiere hablar de cualquier tema menos de lo que preocupa a los españoles". "Y ha buscado confrontación con Estados Unidos y para ello ha dejado en mal lugar la reputación de nuestro país. Ha ido a reventar una cumbre de la OTAN y ha engañado a todo el mundo", ha enfatizado, para añadir que en España "ya están acostumbrados a sus mentiras" porque "es un trilero".

SÁNCHEZ "FIRMÓ" PERO LUEGO "DIJO QUE INCUMPLIRÍA LO FIRMADO"

Interrogado una vez más si el PP cumpliría un 5% de aumento de gasto militar si gobernara, que son unos 80.000 millones de euros, el dirigente 'popular' ha destacado que en la cumbre de la OTAN España "firmó el mismo documento que todos los demás" aunque "en la rueda de prensa posterior" Sánchez "dijo que incumpliría lo firmado".

"Creemos que España merece un presidente del Gobierno que sea creíble hacia el exterior y que sea creíble también en nuestro país y, por lo tanto, hay que cumplir con los compromisos internacionales que se adquieren y eso es lo que nosotros creemos", ha manifestado.

Además, ha destacado que España no tiene Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados este año y, por lo tanto, "Sánchez no puede cumplir ni el 5% ni el 2% porque no tiene recursos para hacerlo".

"No es que Sánchez no pueda asumir el compromiso del 5%, es que tampoco puede cumplir el compromiso del 2,1% que supone incrementar el gasto militar en más de 13.000 millones de euros. Sánchez es un trilero. España necesita un gobierno serio, un Gobierno que pueda asumir compromisos internacionales y un Gobierno que sea creíble en la esfera internacional y, lamentablemente, no lo tenemos", ha manifestado.

En cualquier caso, el portavoz del Grupo Popular ha señalado que el PP está en la oposición y, por lo tanto, no puede hacer "un ejercicio de cábala sobre unos presupuestos inexistentes". "Lo que sí creemos es que España necesita un presidente y un Gobierno que sea creíble", ha insistido.

"LAS AMENAZAS DE TRUMP NO LAS PODEMOS ACEPTAR".

Asimismo, Tellado ha criticado que el presidente de EEUU, Donald Trump, amenace a España con una guerra comercial, y ha asegurado que es "inadmisible" su actitud. "Las amenazas de Trump no las podemos aceptar", ha enfatizado.

Eso sí, ha dicho que "es evidente que la consecuencia de la actuación del presidente del Gobierno son estas" y van a ser los productores y empresas españolas "las que paguen las consecuencias de la falta de un apoyo de una política internacional y la falta de credibilidad de Pedro Sánchez".