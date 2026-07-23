El PP acusa a Zapatero de "tomar el pelo" a los españoles al no aclarar "las dudas" sobre Plus Ultra y las joyas

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este jueves al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de "tomar el pelo" a los españoles al no aclarar "las dudas" sobre su papel en el rescate de Plus Ultra o el origen de las joyas halladas en su despacho. A su entender, su objetivo ha sido "defenderse" a sí mismo y al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque "sus futuros están ligados".

"Ha sido una auténtica tomadura de pelo, no ha respondido a ninguna de las preguntas, ha ido únicamente a defender su inocencia y la del presidente del Gobierno porque sus futuros están ligados. Si uno es culpable es porque el otro también hizo algo mal", ha declarado Muñoz en los pasillos del Congreso.

Así se ha pronunciado tras la entrevista que Zapatero ha concedido al programa 'Mañaneros' de TVE, donde ha defendido la legalidad de su actividad como consultor y ha negado influencias para rescatar Plus Ultra. Sobre las joyas, las ha atribuido a un regalo de "cortesía personal" y ha negado afán patrimonial. Además, ha recriminado a Alberto Núñez Feijóo sus declaraciones públicas acusándole de delinquir y le ha pedido que respete la presunción de inocencia.

SIN RESPUESTA SOBRE "ORIGEN DE LAS JOYAS Y POR QUÉ NO LAS TRIBUTÓ"

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Muñoz ha indicado que "había muchas incógnitas" y Zapatero "no ha respondido a ninguna". A su entender, no ha ofrecido explicaciones sobre las "preguntas que se hacían la mayoría de españoles".

"No ha respondido de dónde son las joyas, ni el origen ni por qué no las tributó. No ha respondido por qué cobraba de empresarios que fueron rescatados en Plus Ultra", ha dicho, para añadir que también sigue sin explicar "por qué la empresa de sus hijas cobraba sin hacer los trabajos que hacía".

La dirigente del Partido Popular ha criticado que el expresidente se haya limitado a asegurar que las joyas son "un regalo", llegando a decir que él "nunca ha entrado en una joyería, como si eso fuese una exención de algo".

"Él dice que no tenía nunca un afán de enriquecimiento patrimonial. Entonces yo me pregunto, si yo voy al extranjero y un mandatario me regala un millón y medio de euros y lo mete en mi cuenta, si yo no tengo interés en gastármelo, ¿no hace falta que yo lo tribute?", ha enfatizado, para insistir en que las declaraciones del expresidente sobre las joyas son también "una tomadura de pelo".

DESTACA QUE UN IMPUTADO TIENE "DERECHO A MENTIR"

Muñoz ha explicado que en derecho penal cuando una persona está imputada "tiene derecho a mentir" y ha recordado que el exministro José Luis Ábalos, ahora en prisión, también lo hizo. "Por lo tanto, es evidente que el señor Zapatero tiene derecho a mentir, en televisión y en el juzgado, porque está imputado, pero es evidente que no ha contestado a ninguna de las preguntas ni de las dudas que tenían los españoles", ha abundado.

La portavoz del PP en el Congreso ha señalado que, ante la investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra, el PP ha solicitado en "multitud de ocasiones" el expediente de ese rescate pero el Gobierno lo ha declarado "secreto".

A su entender, si todo es "perfecto" como dice el Gobierno y "tiene la verdad", lo que hace es "sacar más información" para demostrar a todos los españoles que no hay "absolutamente nada" incorrecto. "¿Por qué el Gobierno lo ha declarado secreto y nos impide conocer el expediente del rescate? Nadie lo entiende", se ha quejado.

"NO SOLO HA IDO A DEFENDERSE SINO A DEFENDER A PEDRO SÁNCHEZ" Muñoz ha hecho hincapié en que el expresidente no solo ha ido a defenderse a TVE sino "a defender" al jefe del Ejecutivo. "Es que si Zapatero acaba y resulta siendo culpable de un delito de tráfico de influencias, es porque hay otro culpable al otro lado de la cuerda, que es el Gobierno de España. Y es Sánchez", ha resaltado.

Ante el hecho de que Zapatero haya pedido expresamente al líder del PP que respete su presunción de inocencia, Muñoz ha replicado: "Sí, salvo cuando eres del PP". A su juicio, si eres del PP entonces "eres culpable incluso antes de que te imputen".

Así, ha afirmado que al Partido Socialista "no le preocupa la persecución de inocencia cuando afecta a otros", algo que, en su opinión, evidencia su "hipocresía". "El Partido Socialista ha pedido la dimisión de una presidenta autonómica por un caso de su pareja que no afectaba a ninguna administración pública", ha dicho, en alusión a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Dicho esto, Muñoz ha reconocido que "efectivamente" el expresidente del Gobierno "tiene presunción de inocencia" pero ha recalcado que "hay muchos indicios que apuntan a él". "Lejos de mostrar, informar, explicar y que alguien pueda creer en su inocencia, ha hecho todo lo contrario", ha aseverado.

En este punto, ha resaltado que si Zapatero "fue culpable por tráfico de influencias es porque ejerció el tráfico de influencias en el Gobierno" y, por tanto "ambos son culpables". Por eso, ha dicho que "la mejor prueba" sería por ejemplo mostrar el expediente del rescate de la aerolínea. "¿Por qué no nos lo enseñan? ¿Tenemos que confiar en el Gobierno más mentiroso de la historia de la democracia?", ha interpelado.